В Росії не стали рятувати жінку, яка впала в кому

У РФ лікарі не стали рятувати жінку в комі — дика причина
Лікарі російської швидкої допомоги мало не занапастили жінку, якій стало погано під час перебування у пасажирському поїзді. Громадянка, як виявилося, пережила ішемічний інсульт і впала в кому, а медики, недбало її оглянувши, заявили, що вона просто спить.
Про це повідомили російські медіа.
Проблеми зі здоров’ям у поїзді
Російські медики своїм нехлюйством мало не вбили пасажирку поїзда Волгоград-Москва.
Жінці під час подорожі стало погано, вона відчула головний біль та нудоту, а уночі знепритомніла і впала.
Після цього інші пасажири поклали її на полицю і попросили очільника поїзда викликати швидку.
Швидка прибула о п’ятій ранку на найближчу станцію (Липецьк), але лікарі швидкої, навіть не оглянувши хвору нормально, заявили, що вона просто спить.
Швидка переплутала сон з інсультом
Коли поїзд прибув до Москви, жінка продовжила лежати непритомною.
Провідник практично виштовхав пасажирку та її матір, яка приїхала забрати доньку, бо йому треба було їхати в депо.
А у лікарні з’ясувалося, що у жінки стався венозний інфаркт та великий крововилив у мозок. А у поїзді вона не спала, а впала в кому.
Московські лікарі пояснили, що те, що медики липецької швидкої переплутали зі "сном", — ішемічний інсульт.
Жінка продовжує перебувати в комі, її стан оцінюють як украй важкий.
Чи будуть покарані лікарі швидкої допомоги з Липецька, поки що достеменно невідомо.
