Україна
Хроніки У РФ лікарі не стали рятувати жінку в комі — дика причина

У РФ лікарі не стали рятувати жінку в комі — дика причина

Ua ru
Дата публікації: 21 серпня 2025 21:46
В Росії не стали рятувати жінку, яка впала в кому
Швидка допомога в Липецьку. Фото: росЗМІ

Лікарі російської швидкої допомоги мало не занапастили жінку, якій стало погано під час перебування у пасажирському поїзді. Громадянка, як виявилося, пережила ішемічний інсульт і впала в кому, а медики, недбало її оглянувши, заявили, що вона просто спить.

Про це повідомили російські медіа.

Читайте також:

Проблеми зі здоров’ям у поїзді

Російські медики своїм нехлюйством мало не вбили пасажирку поїзда Волгоград-Москва.

Жінці під час подорожі стало погано, вона відчула головний біль та нудоту, а уночі знепритомніла і впала.

Після цього інші пасажири поклали її на полицю і попросили очільника поїзда викликати швидку.

Швидка прибула о п’ятій ранку на найближчу станцію (Липецьк), але лікарі швидкої, навіть не оглянувши хвору нормально, заявили, що вона просто спить.

Швидка переплутала сон з інсультом

Коли поїзд прибув до Москви, жінка продовжила лежати непритомною.

Провідник практично виштовхав пасажирку та її матір, яка приїхала забрати доньку, бо йому треба було їхати в депо.

А у лікарні з’ясувалося, що у жінки стався венозний інфаркт та великий крововилив у мозок. А у поїзді вона не спала, а впала в кому.

Московські лікарі пояснили, що те, що медики липецької швидкої переплутали зі "сном", — ішемічний інсульт.

Жінка продовжує перебувати в комі, її стан оцінюють як украй важкий.

Чи будуть покарані лікарі швидкої допомоги з Липецька, поки що достеменно невідомо.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що на російському острові Сахалін лікар швидкої побив пацієнта.

Додамо, ми повідомляли про те, що у Вологді жінка померла від астми, бо у лікарні відмовилися допомогти.

Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
