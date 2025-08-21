Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Хроники В РФ врачи не стали спасать женщину в коме — дикая причина

В РФ врачи не стали спасать женщину в коме — дикая причина

Ua ru
Дата публикации 21 августа 2025 21:46
В России не стали спасать женщину, которая впала в кому
Скорая помощь в Липецке. Фото: росСМИ

Врачи российской скорой помощи чуть не погубили женщину, которой стало плохо во время пребывания в пассажирском поезде. Гражданка, как оказалось, пережила ишемический инсульт и впала в кому, а медики, небрежно ее осмотрев, заявили, что она просто спит.

Об этом сообщили российские медиа.

Реклама
Читайте также:

Проблемы со здоровьем в поезде

Российские медики своим разгильдяйством чуть не убили пассажирку поезда Волгоград-Москва.

Женщине во время путешествия стало плохо, она почувствовала головную боль и тошноту, а ночью потеряла сознание и упала.

После этого другие пассажиры положили ее на полку и попросили руководителя поезда вызвать скорую.

Скорая прибыла в пять утра на ближайшую станцию (Липецк), но врачи скорой, даже не осмотрев больную нормально, заявили, что она просто спит.

Скорая перепутала сон с инсультом

Когда поезд прибыл в Москву, женщина продолжила лежать без сознания.

Проводник практически вытолкал пассажирку и ее мать, которая приехала забрать дочь, потому что ему надо было ехать в депо.

А в больнице выяснилось, что у женщины произошел венозный инфаркт и большое кровоизлияние в мозг. А в поезде она не спала, а впала в кому.

Московские врачи объяснили, что то, что медики липецкой скорой перепутали со "сном", — ишемический инсульт.

Женщина продолжает находиться в коме, ее состояние оценивают как крайне тяжелое.

Будут ли наказаны врачи скорой помощи из Липецка, пока что доподлинно неизвестно.

Напомним, мы ранее писали о том, что на российском острове Сахалин врач скорой избил пациента.

Добавим, мы сообщали о том, что в Вологде женщина умерла от астмы, потому что в больнице отказались помочь.

скорая помощь россияне медики инсульт Россия
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации