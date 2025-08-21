В России не стали спасать женщину, которая впала в кому

Скорая помощь в Липецке. Фото: росСМИ

Врачи российской скорой помощи чуть не погубили женщину, которой стало плохо во время пребывания в пассажирском поезде. Гражданка, как оказалось, пережила ишемический инсульт и впала в кому, а медики, небрежно ее осмотрев, заявили, что она просто спит.

Об этом сообщили российские медиа.

Проблемы со здоровьем в поезде

Российские медики своим разгильдяйством чуть не убили пассажирку поезда Волгоград-Москва.

Женщине во время путешествия стало плохо, она почувствовала головную боль и тошноту, а ночью потеряла сознание и упала.

После этого другие пассажиры положили ее на полку и попросили руководителя поезда вызвать скорую.

Скорая прибыла в пять утра на ближайшую станцию (Липецк), но врачи скорой, даже не осмотрев больную нормально, заявили, что она просто спит.

Скорая перепутала сон с инсультом

Когда поезд прибыл в Москву, женщина продолжила лежать без сознания.

Проводник практически вытолкал пассажирку и ее мать, которая приехала забрать дочь, потому что ему надо было ехать в депо.

А в больнице выяснилось, что у женщины произошел венозный инфаркт и большое кровоизлияние в мозг. А в поезде она не спала, а впала в кому.

Московские врачи объяснили, что то, что медики липецкой скорой перепутали со "сном", — ишемический инсульт.

Женщина продолжает находиться в коме, ее состояние оценивают как крайне тяжелое.

Будут ли наказаны врачи скорой помощи из Липецка, пока что доподлинно неизвестно.

