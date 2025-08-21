В России не стали спасать женщину, которая впала в кому

В РФ врачи не стали спасать женщину в коме — дикая причина
Врачи российской скорой помощи чуть не погубили женщину, которой стало плохо во время пребывания в пассажирском поезде. Гражданка, как оказалось, пережила ишемический инсульт и впала в кому, а медики, небрежно ее осмотрев, заявили, что она просто спит.
Об этом сообщили российские медиа.
Проблемы со здоровьем в поезде
Российские медики своим разгильдяйством чуть не убили пассажирку поезда Волгоград-Москва.
Женщине во время путешествия стало плохо, она почувствовала головную боль и тошноту, а ночью потеряла сознание и упала.
После этого другие пассажиры положили ее на полку и попросили руководителя поезда вызвать скорую.
Скорая прибыла в пять утра на ближайшую станцию (Липецк), но врачи скорой, даже не осмотрев больную нормально, заявили, что она просто спит.
Скорая перепутала сон с инсультом
Когда поезд прибыл в Москву, женщина продолжила лежать без сознания.
Проводник практически вытолкал пассажирку и ее мать, которая приехала забрать дочь, потому что ему надо было ехать в депо.
А в больнице выяснилось, что у женщины произошел венозный инфаркт и большое кровоизлияние в мозг. А в поезде она не спала, а впала в кому.
Московские врачи объяснили, что то, что медики липецкой скорой перепутали со "сном", — ишемический инсульт.
Женщина продолжает находиться в коме, ее состояние оценивают как крайне тяжелое.
Будут ли наказаны врачи скорой помощи из Липецка, пока что доподлинно неизвестно.
Напомним, мы ранее писали о том, что на российском острове Сахалин врач скорой избил пациента.
Добавим, мы сообщали о том, что в Вологде женщина умерла от астмы, потому что в больнице отказались помочь.
Читайте Новини.LIVE!