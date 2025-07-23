Російська машина швидкої. Фото: росЗМІ

Медицина у Російській Федерації вже не рятує людей у простих ситуаціях, в яких виживають на Заході та в Україні. У Вологді 30-річна росіянка померла від приступу астми, бо ні швидка, ні лікарня не змогли і не захотіли їй допомогти.

Про це повідомили російські медіа.

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Смерть від астми в РФ

У російській глибинці медицина деградувала до такого рівня, що люди помирають від банальних хвороб, з якими на Заході й навіть в Україні люди живуть довгі роки.

Так, у місті Вологда, обласному центрі на півночі РФ, 30-річна жінка померла від приступу астми.

Причиною смерті у такій ситуації стало те, що медичні структури їй нічим не допомогли.

Чому росіянка померла у простій ситуації

Так, машина швидкої, викликана друзями дівчини, їхала дуже довго, при цьому приїхала звичайна, а не реанімаційна швидка.

У ній, наприклад, не було кисневого апарату чи навіть кондиціонера, потрібного за серйозної липневої спеки.

Медик у швидкій мав лише три ампули препарату преднізолон, який не допоміг хворій.

А у лікарні, куди привезли молоду жінку із приступом астми, взагалі не стали допомагати — бо в будівлі лікарні, мовляв, іде ремонт, пацієнтів занадто багато та ін.

Врешті-решт, не дочекавшись допомоги, 30-річна росіянка померла.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що уже 2022 року в Росії відчувалася серйозна нестача ліків, відкладалися операції тощо.

Додамо, ми повідомляли про те, що Росія не надає відповідної медичної допомоги і українським військовополоненим.