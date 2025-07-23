Российская машина скорой помощи. Фото: росСМИ

Медицина в Российской Федерации уже не спасает людей в простых ситуациях, в которых выживают на Западе и в Украине. В Вологде 30-летняя россиянка умерла от приступа астмы, потому что ни скорая, ни больница не смогли и не захотели ей помочь.

Об этом сообщили российские медиа.

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Смерть от астмы в РФ

В российской глубинке медицина деградировала до такого уровня, что люди умирают от банальных болезней, с которыми на Западе и даже в Украине люди живут долгие годы.

Так, в городе Вологда, областном центре на севере РФ, 30-летняя женщина умерла от приступа астмы.

Причиной смерти в такой ситуации стало то, что медицинские структуры ей ничем не помогли.

Почему россиянка умерла в простой ситуации

Так, машина скорой, вызванная друзьями девушки, ехала очень долго, при этом приехала обычная, а не реанимационная скорая.

В ней, например, не было кислородного аппарата или даже кондиционера, необходимого при серьезной июльской жаре.

Медик в скорой имел только три ампулы препарата преднизолон, который не помог больной.

А в больнице, куда привезли молодую женщину с приступом астмы, вообще не стали помогать — потому что в здании больницы, мол, идет ремонт, пациентов слишком много и др.

В конце концов, не дождавшись помощи, 30-летняя россиянка умерла.

Напомним, мы ранее писали о том, что уже в 2022 году в России ощущалась серьезная нехватка лекарств, откладывались операции и тому подобное.

Добавим, мы сообщали о том, что Россия не оказывает соответствующей медицинской помощи и украинским военнопленным.