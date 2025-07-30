Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьШоу-бізнесСмакАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Хроніки В Росії перестав працювати номер швидкої допомоги

В Росії перестав працювати номер швидкої допомоги

Ua ru
Дата публікації: 30 липня 2025 21:35
Проблеми з інфраструктурою в Росії - не працює номер швидкої
Швидка допомога у Мурманську. Фото: росЗМІ

В адміністративному центрі одного з російських регіонів перестав працювати телефонний номер виклику швидкої допомоги. Місцева влада традиційно не пояснює причину проблеми, але обіцяє, що усе виправлять.

Про це повідомили російські медіа.

Реклама
Читайте також:

Проблеми зі швидкою у Мурманську

Комунальні служби в російській провінції продовжують занепадати.

Це стосується навіть таких критично важливих структур, як швидка медична допомога.

Так, у місті Мурманськ, що за Полярним колом, перестав працювати номер виклику швидкої (103).

Що говорить путінська влада на місцях

Місцева влада традиційно жодним чином не пояснює причину цієї проблеми.

Мурманський оперативний штаб заявив лише, що "спеціалісти уже займаються усуненням несправності".

При цьому в інших населених пунктах регіону номер 103 працює у звичному режимі.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що в Росії влада придумала заняття для тих людей, які втрачають роботу через відключення інтернету.

Додамо, ми повідомляли про те, що в Росії недоступний для 80% користувачів сервіс YouTube.

швидка допомога росіяни проблеми Росія номер телефону
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації