Швидка допомога у Мурманську. Фото: росЗМІ

В адміністративному центрі одного з російських регіонів перестав працювати телефонний номер виклику швидкої допомоги. Місцева влада традиційно не пояснює причину проблеми, але обіцяє, що усе виправлять.

Про це повідомили російські медіа.

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Комунальні служби в російській провінції продовжують занепадати.

Це стосується навіть таких критично важливих структур, як швидка медична допомога.

Так, у місті Мурманськ, що за Полярним колом, перестав працювати номер виклику швидкої (103).

Що говорить путінська влада на місцях

Місцева влада традиційно жодним чином не пояснює причину цієї проблеми.

Мурманський оперативний штаб заявив лише, що "спеціалісти уже займаються усуненням несправності".

При цьому в інших населених пунктах регіону номер 103 працює у звичному режимі.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що в Росії влада придумала заняття для тих людей, які втрачають роботу через відключення інтернету.

Додамо, ми повідомляли про те, що в Росії недоступний для 80% користувачів сервіс YouTube.