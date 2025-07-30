Скорая помощь в Мурманске. Фото: росСМИ

В административном центре одного из российских регионов перестал работать телефонный номер вызова скорой помощи. Местные власти традиционно не объясняют причину проблемы, но обещают, что все исправят.

Об этом сообщили российские медиа.

Реклама

Читайте также:

Проблемы со скорой в Мурманске

Коммунальные службы в российской провинции продолжают приходить в упадок.

Это касается даже таких критически важных структур, как скорая медицинская помощь.

Так, в городе Мурманск, за Полярным кругом, перестал работать номер вызова скорой (103).

Что говорит путинская власть на местах

Местные власти традиционно никак не объясняют причину этой проблемы.

Мурманский оперативный штаб заявил лишь, что "специалисты уже занимаются устранением неисправности".

При этом в других населенных пунктах региона номер 103 работает в привычном режиме.

Напомним, мы ранее писали о том, что в России власти придумали занятие для тех людей, которые теряют работу из-за отключения интернета.

Добавим, мы сообщали о том, что в России недоступен для 80% пользователей сервис YouTube.