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Головна Хроніки В РФ женуть на війну тих, хто втрачає роботу

В РФ женуть на війну тих, хто втрачає роботу

Ua ru
Дата публікації: 29 липня 2025 21:35
Як в Росії поповнюють окупаційну армію - на війну пропонують іти всім, хто втратив роботу
Російські військові. Фото: росЗМІ

Російська регіональна влада, яка вимикає інтернет через атаки українських дронів, заплющує очі на те, що частина місцевих жителів таким чином може втратити роботу. Єдина альтернатива, яку пропонують чиновники країни-агресора, — їхати до України та брати участь у "спеціальній воєнній операції".

Про це повідомили російські медіа.

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Проблеми з роботою в Росії

В Російській Федерації почалися проблеми з роботою через несподівані проблеми.

Так, через атаки українських дронів у багатьох містах Росії інтернет працює з перебоями.

На це люди почали скаржитися, що вони можуть втратити роботу, бо їхня зайнятість зав’язана саме на онлайн-доступі до мережі.

Такі скарги, зокрема, з’явилися у Красноярську, де постійні проблеми як з мобільним інтернетом, так і з дротовим доступом до мережі.

Влада жене тих, хто втратить роботу, на війну

На це місцеві чиновники знайшли універсальну відповідь — вони пропонують таким людям іти на війну.

Так, очільниця "Центру управління регіоном" Красноярського краю Катерина Кузьміних прямо заявила у відповідь на скарги про можливість втрати роботи через проблеми з інтернетом: "На "СВО" усім роботи вистачить".

Російська чиновниця Кузьміних

Чиновниця Катерина Кузьміних, яка пропонує тим росіянам, які втратили роботу, іти на війну. Фото: росЗМІ

Крім того, вона наказала людям "не дзижчати", а мовчати.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що у Росії вербують на війну навіть у наливайках і притонах.

Додамо, ми повідомляли про те, що окупанти на Луганщині вербували на війну навіть школярів.

росіяни інтернет дрони війна в Україні Росія
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
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