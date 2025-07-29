Як в Росії поповнюють окупаційну армію - на війну пропонують іти всім, хто втратив роботу

В РФ женуть на війну тих, хто втрачає роботу
Російська регіональна влада, яка вимикає інтернет через атаки українських дронів, заплющує очі на те, що частина місцевих жителів таким чином може втратити роботу. Єдина альтернатива, яку пропонують чиновники країни-агресора, — їхати до України та брати участь у "спеціальній воєнній операції".
Про це повідомили російські медіа.
Проблеми з роботою в Росії
В Російській Федерації почалися проблеми з роботою через несподівані проблеми.
Так, через атаки українських дронів у багатьох містах Росії інтернет працює з перебоями.
На це люди почали скаржитися, що вони можуть втратити роботу, бо їхня зайнятість зав’язана саме на онлайн-доступі до мережі.
Такі скарги, зокрема, з’явилися у Красноярську, де постійні проблеми як з мобільним інтернетом, так і з дротовим доступом до мережі.
Влада жене тих, хто втратить роботу, на війну
На це місцеві чиновники знайшли універсальну відповідь — вони пропонують таким людям іти на війну.
Так, очільниця "Центру управління регіоном" Красноярського краю Катерина Кузьміних прямо заявила у відповідь на скарги про можливість втрати роботи через проблеми з інтернетом: "На "СВО" усім роботи вистачить".
Чиновниця Катерина Кузьміних, яка пропонує тим росіянам, які втратили роботу, іти на війну. Фото: росЗМІ
Крім того, вона наказала людям "не дзижчати", а мовчати.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, що у Росії вербують на війну навіть у наливайках і притонах.
Додамо, ми повідомляли про те, що окупанти на Луганщині вербували на війну навіть школярів.
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