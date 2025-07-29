Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьШоу-бизнесВкусАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Хроники В РФ гонят на войну тех, кто теряет работу

В РФ гонят на войну тех, кто теряет работу

Ua ru
Дата публикации 29 июля 2025 21:35
Как в России пополняют оккупационную армию - на войну предлагают идти всем, кто потерял работу
Российские военные. Фото: росСМИ

Российские региональные власти, которые отключают интернет из-за атак украинских дронов, закрывают глаза на то, что часть местных жителей таким образом может потерять работу. Единственная альтернатива, которую предлагают чиновники страны-агрессора — ехать в Украину и участвовать в "специальной военной операции".

Об этом сообщили российские медиа.

Реклама
Читайте также:

Проблемы с работой в России

В Российской Федерации начались проблемы с работой из-за неожиданных проблем.

Так, из-за атаки украинских дронов во многих городах России интернет работает с перебоями.

На это люди начали жаловаться, что они могут потерять работу, потому что их занятость завязана именно на онлайн-доступе в сеть.

Такие жалобы, в частности, появились в Красноярске, где постоянные проблемы как с мобильным интернетом, так и с проводным доступом в сеть.

Власть гонит тех, кто потеряет работу, на войну

На это местные чиновники нашли универсальный ответ — они предлагают таким людям идти на войну.

Так, глава "Центра управления регионом" Красноярского края Екатерина Кузьминых прямо заявила в ответ на жалобы о возможности потери работы из-за проблем с интернетом: "На "СВО" всем работы хватит".

Російська чиновниця Кузьміних

Чиновница Екатерина Кузьминых, которая предлагает россиянам, потерявшим работу, идти на войну. Фото: росСМИ

Кроме того, она приказала людям "не жужжать", а молчать.

Напомним, мы ранее писали о том, что в России вербуют на войну даже в наливайках и притонах.

Добавим, мы сообщали о том, что оккупанты на Луганщине вербовали на войну даже школьников.

россияне интернет дроны война в Украине Россия
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации