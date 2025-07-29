Как в России пополняют оккупационную армию - на войну предлагают идти всем, кто потерял работу

В РФ гонят на войну тех, кто теряет работу
Российские региональные власти, которые отключают интернет из-за атак украинских дронов, закрывают глаза на то, что часть местных жителей таким образом может потерять работу. Единственная альтернатива, которую предлагают чиновники страны-агрессора — ехать в Украину и участвовать в "специальной военной операции".
Об этом сообщили российские медиа.
Проблемы с работой в России
В Российской Федерации начались проблемы с работой из-за неожиданных проблем.
Так, из-за атаки украинских дронов во многих городах России интернет работает с перебоями.
На это люди начали жаловаться, что они могут потерять работу, потому что их занятость завязана именно на онлайн-доступе в сеть.
Такие жалобы, в частности, появились в Красноярске, где постоянные проблемы как с мобильным интернетом, так и с проводным доступом в сеть.
Власть гонит тех, кто потеряет работу, на войну
На это местные чиновники нашли универсальный ответ — они предлагают таким людям идти на войну.
Так, глава "Центра управления регионом" Красноярского края Екатерина Кузьминых прямо заявила в ответ на жалобы о возможности потери работы из-за проблем с интернетом: "На "СВО" всем работы хватит".
Чиновница Екатерина Кузьминых, которая предлагает россиянам, потерявшим работу, идти на войну. Фото: росСМИ
Кроме того, она приказала людям "не жужжать", а молчать.
Напомним, мы ранее писали о том, что в России вербуют на войну даже в наливайках и притонах.
Добавим, мы сообщали о том, что оккупанты на Луганщине вербовали на войну даже школьников.
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