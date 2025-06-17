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Наливайки і притони — де у РФ вербують на війну

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Дата публікації: 17 червня 2025 03:08
Вербування в Росії на війну - у яких закладах забирають росіян на СВО
Процес вербування любителя спиртних напоїв. Фото: Telegram-канал "РБК-Україна"
Ключові моменти Де шукають поповнення для окупаційної армії Як в Росії агітують підписувати контракт на військову службу

В Російській Федерації поповнення окупаційної армії йде зі скрипом, тому нових контрактників шукають навіть по притонах та закинутих будинках. А для того, аби схилити таких громадян до підписання контракту із ЗС РФ, їх банально споюють і обіцяють ще більше алкоголю та цигарок.

Про це повідомило видання "РБК-Україна".

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Де шукають поповнення для окупаційної армії

Попри заяви Володимира Путіна про те, що з поповненням окупаційного контингенту російської армії немає проблем, комплектування підрозділів ЗС РФ в 2025 році відбувається із серйозними проблемами.

Через це процес вербування відбувається не тільки у гуртожитках чи "наливайках" (закладах, де продають алкоголь на розлив).

Зафіксовані випадки, коли вербувальники знаходили поповнення для російської армії у притонах, де живуть декласовані елементи, і навіть закинутих будівлях.

Як в Росії агітують підписувати контракт на військову службу

Процес вербування відбувається із використанням одночасно і тиску, і обіцянок.

Так, людям обіцяють високу зарплату, пільги і навіть "повагу від жінок".

Крім того, зважаючи на те, який контингент в Росії набирають на війну, вербувальники, аби виконати план, обіцяють цим громадянам забезпечення алкогольними і тютюновими виробами.

Більш того, відомо про випадки, коли росіян банально споювали під час процесу вербування, аби схилити їх до підписання контракту із окупаційної армії.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що в Росії мобілізували чоловіка, який задихається уві сні.

Додамо, ми повідомляли про те, що уже до кінця 2025 року Російська Федерація може зіткнутися з гострими проблемами у фінансуванні війни.

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Віталій Кабановський - Редактор
Автор:
Віталій Кабановський
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