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Наливайки и притоны — где в РФ вербуют на войну

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Дата публикации 17 июня 2025 03:08
Вербовка в России на войну - в каких заведениях забирают россиян на СВО
Процесс вербовки любителя спиртных напитков. Фото: Telegram-канал "РБК-Україна"
Ключові моменти Где ищут пополнение для оккупационной армии Как в России агитируют подписывать контракт на военную службу

В Российской Федерации пополнение оккупационной армии идет со скрипом, поэтому новых контрактников ищут даже по притонам и заброшенным домам. А для того, чтобы склонить таких граждан к подписанию контракта с ВС РФ, их банально спаивают и обещают еще больше алкоголя и сигарет.

Об этом сообщило издание "РБК-Україна".

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Где ищут пополнение для оккупационной армии

Несмотря на заявления Владимира Путина о том, что с пополнением оккупационного контингента российской армии нет проблем, комплектование подразделений ВС РФ в 2025 году происходит с серьезными проблемами.

Поэтому процесс вербовки происходит не только в общежитиях или "наливайках" (заведениях, где продают алкоголь на разлив).

Зафиксированы случаи, когда вербовщики находили пополнение для российской армии в притонах, где живут деклассированные элементы, и даже заброшенных зданиях.

Как в России агитируют подписывать контракт на военную службу

Процесс вербовки происходит с использованием одновременно и давления, и обещаний.

Так, людям обещают высокую зарплату, льготы и даже "уважение от женщин".

Кроме того, учитывая то, какой контингент в России набирают на войну, вербовщики, чтобы выполнить план, обещают этим гражданам обеспечение алкогольными и табачными изделиями.

Более того, известно о случаях, когда россиян банально спаивали во время процесса вербовки, чтобы склонить их к подписанию контракта с оккупационной армией.

Напомним, мы ранее писали о том, что в России мобилизовали мужчину, который задыхается во сне.

Добавим, мы сообщали о том, что уже к концу 2025 года Российская Федерация может столкнуться с острыми проблемами в финансировании войны.

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Виталий Кабановский - Редактор
Автор:
Виталий Кабановский
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