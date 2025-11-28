Чим користуються російські чиновники з того що заборонили своєму народу

Кремлівський диктатор Володимир Путін. Фото: росЗМІ

У публічній риториці російська влада завжди виступає категорично проти щодо використання росіянами цифрових сервісів, соціальних мереж, іноземних платформ і свободи пересування для своїх громадян. Проте, як виявилось, самі високопосадовці регулярно користуються тим, що формально заборонено для пересічних росіян.

Про це повідомляють росЗМІ.

Російські чиновники користуються усім, що заборонили своєму народу

Журналісти звернули увагу, як помічник президента РФ Юрій Ушаков підтвердив, що частина його переговорів зі спецпредставником президента США Стівеном Віткоффом проходила через WhatsApp. Цей месенджер, визнаний у Росії "екстремістським" і влітку 2025 року став частково заблокованим. І це далеко не єдина ситуація, коли запроваджені для громадян обмеження не поширюються на представників влади.

Під час обговорення витоку запису його розмови з Віткоффом Ушаков у розмові з російським виданням зазначив, що окремі контакти велися через WhatsApp, попри те, що Роскомнадзор оголосив про блокування дзвінків у цьому месенджері ще 13 серпня. За інформацією Bloomberg, сам діалог між Ушаковим та американським чиновником відбувся 14 жовтня, тобто вже після початку обмежень.

Кирило Дімітрієв користується забороненою соцмережею. Фото: скриншот

Хоча Instagram і X (колишній Twitter) заблоковані в Росії з весни 2022 року, низка наближених до Кремля політиків продовжує активно користуватися цими платформами. Свої акаунти у X ведуть, зокрема, Дмитро Медведєв і спецпредставник Путіна Кирило Дмитрієв.

А ще в Instagram стабільно публікуються чеченські чиновники та відомства, включно з місцевими міністерствами спорту й молодіжної політики, а також високопосадовці на кшталт Магомеда Даудова, Ахмата та Адама Кадирових.

Чеченські чиновники активно користуються соцмережею Instagram. Фото: скриншот

Чиновники РФ не дозволяють "низькосортним" росіянам користуватися транспортом на повну

Після початку повномасштабної війни влада РФ закрила 14 аеропортів на півдні країни, і частина з них не працює й досі. Утім, для посадовців ці заборони виявилися умовними.

У 2023 році службові рейси продовжували приймати, зокрема, закритий аеропорт Бєлгорода. Публікувалися й історії про перельоти до закритого аеропорту Ростова-на-Дону на військових літаках. А влітку, у липні цього року, урядова делегація навіть безперешкодно вилетіла з Внуково навіть під час чинних обмежень через атаки дронів.

Чиновники РФ без проблем відправляють свої сім'ї на моря та океани

Так само вибірковими виявилися й обмеження на закордонні поїздки для російських чиновників. Хоча регіональним посадовцям рекомендували утриматися від поїздок одразу після вторгнення в Україну, керівники держави живуть на повну та ні в чому себе не обмежують. Зокрема, в грудні 2024 року літак дружини Дмитра Медведєва відвідував Дубай, Індію та Мальдіви, а раніше на Мальдіви літали Сергій Кирієнко та Максим Орєшкін.

Російські еліти мають право вчитися за кордоном

У питаннях освіти для "звичайних" чиновників формально існує рекомендація не відправляти дітей навчатися за кордон. Проте позашлюбна дочка Путіна, Єлизавета Кривоногих, як повідомлялося, живе й працює в Парижі.

Путіну можна їхати, як заманеться

Хоча кремлівського диктатора вважають ледь не ідеальним прикладом для наслідування, насправді Володимир Путін ще той порушник ПДР. Він неодноразово з'являвся перед камерами за кермом авто без паска безпеки або на мотоциклі без шолома.

Путін за кермом вантажівки без паска безпеки. Фото: кадр з відео

У 2018 році він навіть проїхався Кримським мостом за кермом вантажівки непристебнутим. У Кремлі це є грубим порушенням правил пояснили наявністю відповідної категорії водійських прав.

Нагадаємо, тим часом в Росії дозволили ФСБ без дозволу та додаткових запитів досліджувати кредитну історію росіян.

А заборон в РФ стає дедалі більше. Одна із чиновниць запропонувала заборонити в країні імпортні іграшки для дітей.