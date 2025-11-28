Чем пользуются российские чиновники из того что запретили своему народу

Кремлевский диктатор Владимир Путин. Фото: росСМИ

В публичной риторике российские власти всегда выступают категорически против использования россиянами цифровых сервисов, социальных сетей, иностранных платформ и свободы передвижения для своих граждан. Однако, как оказалось, сами чиновники регулярно пользуются тем, что формально запрещено для рядовых россиян.

Российские чиновники пользуются всем, что запретили своему народу

Журналисты обратили внимание, как помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил, что часть его переговоров со спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом проходила через WhatsApp. Этот мессенджер, признанный в России "экстремистским" и летом 2025 года стал частично заблокированным. И это далеко не единственная ситуация, когда введенные для граждан ограничения не распространяются на представителей власти.

При обсуждении утечки записи его разговора с Виткоффом Ушаков в разговоре с российским изданием отметил, что отдельные контакты велись через WhatsApp, несмотря на то, что Роскомнадзор объявил о блокировке звонков в этом мессенджере еще 13 августа. По информации Bloomberg, сам диалог между Ушаковым и американским чиновником состоялся 14 октября, то есть уже после начала ограничений.

Кирилл Димитриев пользуется запрещенной соцсетью. Фото: скриншот

Хотя Instagram и X (бывший Twitter) заблокированы в России с весны 2022 года, ряд приближенных к Кремлю политиков продолжает активно пользоваться этими платформами. Свои аккаунты в X ведут, в частности, Дмитрий Медведев и спецпредставитель Путина Кирилл Дмитриев.

А еще в Instagram стабильно публикуются чеченские чиновники и ведомства, включая местные министерства спорта и молодежной политики, а также высокопоставленные чиновники вроде Магомеда Даудова, Ахмата и Адама Кадыровых.

Чеченские чиновники активно пользуются соцсетью Instagram. Фото: скриншот

Чиновники РФ не позволяют "низкосортным" россиянам пользоваться транспортом на полную катушку

После начала полномасштабной войны власти РФ закрыли 14 аэропортов на юге страны, и часть из них не работает до сих пор. Впрочем, для чиновников эти запреты оказались условными.

В 2023 году служебные рейсы продолжали принимать, в частности, закрытый аэропорт Белгорода. Публиковались и истории о перелетах в закрытый аэропорт Ростова-на-Дону на военных самолетах. А летом, в июле этого года, правительственная делегация даже беспрепятственно вылетела из Внуково даже во время действующих ограничений из-за атак дронов.

Чиновники РФ без проблем отправляют свои семьи на моря и океаны

Так же выборочными оказались и ограничения на зарубежные поездки для российских чиновников. Хотя региональным чиновникам рекомендовали воздержаться от поездок сразу после вторжения в Украину, руководители государства живут на полную и ни в чем себя не ограничивают. В частности, в декабре 2024 года самолет жены Дмитрия Медведева посещал Дубай, Индию и Мальдивы, а ранее на Мальдивы летали Сергей Кириенко и Максим Орешкин.

Российские элиты имеют право учиться за рубежом

В вопросах образования для "обычных" чиновников формально существует рекомендация не отправлять детей учиться за границу. Однако внебрачная дочь Путина, Елизавета Кривоногих, как сообщалось, живет и работает в Париже.

Путину можно ехать, как заблагорассудится

Хотя кремлевского диктатора считают едва ли не идеальным примером для подражания, на самом деле Владимир Путин еще тот нарушитель ПДД. Он неоднократно появлялся перед камерами за рулем авто без ремня безопасности или на мотоцикле без шлема.

Путин за рулем грузовика без ремня безопасности. Фото: кадр из видео

В 2018 году он даже проехался по Крымскому мосту за рулем грузовика непристегнутым. В Кремле это является грубым нарушением правил объяснили наличием соответствующей категории водительских прав.

Напомним, тем временем в России разрешили ФСБ без разрешения и дополнительных запросов исследовать кредитную историю россиян.

А запретов в РФ становится все больше. Одна из чиновниц предложила запретить в стране импортные игрушки для детей.