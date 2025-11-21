Росія планує обмежити постачання імпортних іграшок — що пропонують чиновники

Російські депутати обговорюють нові ініціативи. Фото: кадр з відео

У Росії пропонують радикально змінити те, які саме іграшки дозволено використовувати у дитсадках і школах. На засіданні круглого столу комітету Держдуми з питань сім’ї президент Асоціації підприємств індустрії дитячих товарів Антоніна Цицуліна виступила з ідеєю часткової або повної заборони імпортних іграшок у закладах освіти.

В Росії хочуть позбутися імпортних іграшок і використовувати виключно вітчизняні

Цицуліна заявила, що перед забороною необхідно визначити, чи здатен російський ринок покрити потреби на 100%, 80% або хоча б на 65%. За її словами, якщо ці критерії підтвердяться, то з 2026 року може з’явитися офіційна заборона на закупівлю іноземних іграшок для державних дитсадків та шкіл.

В Росії хочуть вчити дітей збирати дрони змалку

Окремо вона наголосила, що разом із відмовою від імпорту варто змінювати і підхід до виховання дітей. На її думку, якщо Росія хоче мати власних конструкторів безпілотників, інженерів із робототехніки й виробників високотехнологічного обладнання, то формування таких навичок має починатися буквально з раннього дитинства.

Вона повідомила, що 25 числа відбудеться перша нарада, присвячена розвитку освітньої робототехніки та ринку робототехнічних іграшок, які пропонують зробити частиною навчальної програми.

Замість "Барбі" будуть солом'яні ляльки

Під час того ж обговорення голова Асоціації Фребель-педагогів Вікторія Кожевнікова підняла тему "правильного вибору іграшок" для малюків. Тримаючи в руках пластикову ляльку дівчинки у короткій спідниці, вона закликала батьків відмовитись від купівлі популярних моделей на кшталт "Барбі". На її думку, подібні іграшки формують небажані образи і не підходять для раннього віку.

Солом'яні ляльки. Фото: росЗМІ

Як альтернативу вона продемонструвала ляльку традиційного стилю — без обличчя, з довгими косами і закритою сукнею до підлоги. Російська чиновниця заявила, що саме такі вироби могли б стати основою нової російської лінійки дитячих товарів.

