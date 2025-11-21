Видео
Главная Хроники Вместо "Барби" играйте дронами - в России хотят забрать игрушки

Вместо "Барби" играйте дронами - в России хотят забрать игрушки

Ua ru
Дата публикации 21 ноября 2025 23:14
обновлено: 23:11
Россия планирует ограничить поставки импортных игрушек — что предлагают чиновники
Российские депутаты обсуждают новые инициативы. Фото: кадр из видео

В России предлагают радикально изменить то, какие именно игрушки разрешено использовать в детсадах и школах. На заседании круглого стола комитета Госдумы по вопросам семьи президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина выступила с идеей частичного или полного запрета импортных игрушек в учреждениях образования.

Об этом сообщают росСМИ.

Читайте также:

В России хотят избавиться от импортных игрушек и использовать исключительно отечественные

Цицулина заявила, что перед запретом необходимо определить, способен ли российский рынок покрыть потребности на 100%, 80% или хотя бы на 65%. По ее словам, если эти критерии подтвердятся, то с 2026 года может появиться официальный запрет на закупку иностранных игрушек для государственных детсадов и школ.

В России хотят учить детей собирать дроны с детства

Отдельно она отметила, что вместе с отказом от импорта следует менять и подход к воспитанию детей. По ее мнению, если Россия хочет иметь собственных конструкторов беспилотников, инженеров по робототехнике и производителей высокотехнологичного оборудования, то формирование таких навыков должно начинаться буквально с раннего детства.

Она сообщила, что 25 числа состоится первое совещание, посвященное развитию образовательной робототехники и рынка робототехнических игрушек, которые предлагают сделать частью учебной программы.

Вместо "Барби" будут соломенные куклы

Во время того же обсуждения председатель Ассоциации Фребель-педагогов Виктория Кожевникова подняла тему "правильного выбора игрушек" для малышей. Держа в руках пластиковую куклу девочки в короткой юбке, она призвала родителей отказаться от покупки популярных моделей вроде "Барби". По ее мнению, подобные игрушки формируют нежелательные образы и не подходят для раннего возраста.

null
Соломенные куклы из соломы. Фото: росСМИ

В качестве альтернативы она продемонстрировала куклу традиционного стиля - без лица, с длинными косами и закрытым платьем в пол. Российская чиновница заявила, что именно такие изделия могли бы стать основой новой российской линейки детских товаров.

Напомним, тем временем российская православная церковь назвала Деда Мороза сатанистом и призывает не верить в него.

Недавно в России на российских маркетплейсах заметили игрушечные дроны-камикадзе.

дети россияне пропаганда Россия игрушки
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
