Россия планирует ограничить поставки импортных игрушек — что предлагают чиновники

В России предлагают радикально изменить то, какие именно игрушки разрешено использовать в детсадах и школах. На заседании круглого стола комитета Госдумы по вопросам семьи президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина выступила с идеей частичного или полного запрета импортных игрушек в учреждениях образования.

Цицулина заявила, что перед запретом необходимо определить, способен ли российский рынок покрыть потребности на 100%, 80% или хотя бы на 65%. По ее словам, если эти критерии подтвердятся, то с 2026 года может появиться официальный запрет на закупку иностранных игрушек для государственных детсадов и школ.

Отдельно она отметила, что вместе с отказом от импорта следует менять и подход к воспитанию детей. По ее мнению, если Россия хочет иметь собственных конструкторов беспилотников, инженеров по робототехнике и производителей высокотехнологичного оборудования, то формирование таких навыков должно начинаться буквально с раннего детства.

Она сообщила, что 25 числа состоится первое совещание, посвященное развитию образовательной робототехники и рынка робототехнических игрушек, которые предлагают сделать частью учебной программы.

Вместо "Барби" будут соломенные куклы

Во время того же обсуждения председатель Ассоциации Фребель-педагогов Виктория Кожевникова подняла тему "правильного выбора игрушек" для малышей. Держа в руках пластиковую куклу девочки в короткой юбке, она призвала родителей отказаться от покупки популярных моделей вроде "Барби". По ее мнению, подобные игрушки формируют нежелательные образы и не подходят для раннего возраста.

В качестве альтернативы она продемонстрировала куклу традиционного стиля - без лица, с длинными косами и закрытым платьем в пол. Российская чиновница заявила, что именно такие изделия могли бы стать основой новой российской линейки детских товаров.

Напомним, тем временем российская православная церковь назвала Деда Мороза сатанистом и призывает не верить в него.

Недавно в России на российских маркетплейсах заметили игрушечные дроны-камикадзе.