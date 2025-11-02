В России продают игрушечные Шахеды — какая цель врага

Российским детям предлагают играть "Шахедами" — фото
В России на маркетплейсах продают игрушечные ударные дроны типа Shahed, которыми оккупанты атакуют Украину. Кроме того, на коробке упоминают о "сталинских соколах".
Об этом сообщает SPRAVDI в Telegram в воскресенье, 2 ноября.
Игрушка "Шахеда" в России
В рекламе россияне заявляют, что игрушечный "Шахед" является "идеальным подарком для юных патриотов" от трех лет.
В SPRAVDI отметили, что страна-террористка с малого возраста пытается формировать ассоциации между войной и "героизмом".
Кроме того, есть "взрослая версия" игрушки, которая содержит пиротехнический заряд. Известно, что он взрывается при ударе.
"Это еще раз подтверждает: война РФ против Украины — это не только решение Путина. Милитаризация пронизывает быт, культуру и воспитание детей. Насилие подается как норма", — говорится в сообщении.
