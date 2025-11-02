Видео
Видео

Российским детям предлагают играть "Шахедами" — фото

Российским детям предлагают играть "Шахедами" — фото

Ua ru
Дата публикации 2 ноября 2025 18:11
обновлено: 18:11
В России продают игрушечные Шахеды — какая цель врага
Российская игрушка "Шахеда". Фото: t.me/spravdi

В России на маркетплейсах продают игрушечные ударные дроны типа Shahed, которыми оккупанты атакуют Украину. Кроме того, на коробке упоминают о "сталинских соколах".

Об этом сообщает SPRAVDI в Telegram в воскресенье, 2 ноября.

Читайте также:

Игрушка "Шахеда" в России

В рекламе россияне заявляют, что игрушечный "Шахед" является "идеальным подарком для юных патриотов" от трех лет.

Іграшка "Шахеда" в Росії
Игрушка в РФ. Фото: t.me/spravdi

В SPRAVDI отметили, что страна-террористка с малого возраста пытается формировать ассоциации между войной и "героизмом".

Кроме того, есть "взрослая версия" игрушки, которая содержит пиротехнический заряд. Известно, что он взрывается при ударе.

"Это еще раз подтверждает: война РФ против Украины — это не только решение Путина. Милитаризация пронизывает быт, культуру и воспитание детей. Насилие подается как норма", — говорится в сообщении.

null
Пост SPRAVDI. Фото: скриншот

Напомним, в Службе внешней разведки сообщили, в каком состоянии сейчас российская экономика.

А ранее российские СМИ сообщали, что руководитель военно-спортивного центра систематически избивал детей.

война дети россияне дроны Россия
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
