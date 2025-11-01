Видео
В разведке раскрыли состояние экономики России

Ua ru
Дата публикации 1 ноября 2025 16:59
обновлено: 16:59
Российская экономика системно падает — детали от разведки
Российский диктатор Владимир Путин. Фото: REUTERS

Российская экономика сейчас входит в фазу, когда скрыть проблемы уже невозможно. Она демонстрирует системное падение, в частности, в угольной отрасли, сфере услуг, металлургии и в энергетике.

Об этом сообщили в Службе внешней разведки (СВР) 1 ноября.

Читайте также:

В каком состоянии российская экономика

В разведке рассказали, что за восемь месяцев 2025 года сальдированная прибыль предприятий РФ сократилась на 8,3%. Такие цифры говорят о системном сворачивании бизнес-активности.

"Кредитный рынок, который должен был бы быть индикатором доверия, демонстрирует обратное: доля проблемных заемщиков среди юридических лиц достигла 23%, а около 165 тысяч компаний уже не способны обслуживать свои долги. Это сигнал о том, что корпоративный сектор потерял финансовую устойчивость", — отметили в СВР.

Кроме того падение фиксируется и в других секторах российской экономики, в частности:

  • в угольной отрасли (доля убыточных предприятий здесь выросла до 67%. Сальдированный убыток за январь-август достиг 263,2 млрд рублей, увеличившись только за один месяц на 38,2 млрд. Прибыль упала вдвое, тогда как убытки выросли в 2,6 раза);
  • в металлургической отрасли (чистая прибыль металлургического гиганта "Норникель" за девять месяцев сократилась на 39%, тогда как расходы выросли на 34% из-за повышения ставок);
  • в сфере услуг ("Почта России" сообщила о падении доходов от ключевых услуг на 4,5%, а от финансового посредничества — на 9,3%. Валовая доходность сократилась в 2,5 раза, а убыток от продаж вырос в 5,7 раза — до 10,7 млрд рублей).

В ведомстве также отметили, что сильные убытки есть у "Газпрома". Только за девять месяцев они составили 170,3 млрд рублей. Отмечается, что для компании, которая десятилетиями была главным донором бюджета, это не просто финансовый провал, а стратегический разворот: ресурс, который должен был гарантировать стабильность, теперь сам нуждается в поддержке.

"Все эти данные складываются в единую мозаику: российская экономика теряет способность генерировать прибыль даже в традиционно сильных секторах. Рост долговой нагрузки, падение производства и убыточность ключевых корпораций указывают на то, что кризис не является временным сбоем, а становится новой нормой", — подытожили в Службе внешней разведки.

Напомним, ранее мы писали, что ВПК оккупантов РФ стал рекордно проседать. Причиной этого стало триллионные расходы на гособоронзаказ из бюджета.

Также мы сообщали, что в России стремительно вырастет цена на программное обеспечение. Владельцы ИТ-компаний говорят, что это связано с предстоящими изменениями в налоговом законодательстве.

владимир путин Служба внешней разведки экономика война в Украине Россия
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
