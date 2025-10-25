В России на 40% растут цены на ІТ-технологии

В РФ стремительно вырастет цена на программное обеспечение
На российском рынке компьютерных технологий ожидается серьезный рост цен на отечественное программное обеспечение. Главной причиной владельцы ІТ-компаний называют предстоящие изменения в налоговом законодательстве.
Об этом сообщили российские медиа.
Российский софт подорожает
В Российской Федерации в ближайшее время могут серьезно вырасти цены на отечественное программное обеспечение.
По информации СМИ со ссылкой на крупных игроков на ІТ-рынке страны-агрессора, это произойдет уже в 2026 году.
Цены на российский софт могут вырасти до 40%.
Причины поднятия цен на программное обеспечение
Главной причиной роста цены владельцы ІТ-компаний называют изменения в налоговом законодательстве, которые именно сейчас рассматриваются в Государственной думе.
Кроме того, основаниями для поднятия расценок называют высокую ключевую ставку Центробанка России и увеличение расходов на содержание персонала компаний.
Российские ІТ-шники считают, что такой шаг якобы может "замедлить темпы импортозамещения и цифровизации".
