Головна Хроніки В РФ стрімко зросте ціна на програмне забезпечення

В РФ стрімко зросте ціна на програмне забезпечення

Ua ru
Дата публікації: 25 жовтня 2025 04:06
Оновлено: 18:28
В Росії на 40% Зростають ціни на ІТ-технології
Російський ІТ-шник. Фото: росЗМІ

На російському ринку комп'ютерних технологій очікується серйозне зростання цін на вітчизняне програмне забезпечення. Головною причиною власники ІТ-компаній називають майбутні зміни у податковому законодавстві.

Про це повідомили російські медіа.

Читайте також:

Російський софт здорожчає

В Російській Федерації у найближчий час можуть серйозно зрости ціни на вітчизняне програмне забезпечення.

За інформацією ЗМІ з посиланням на великих гравців на ІТ-ринку країни-агресора, це станеться уже 2026 року.

Ціни на російський софт можуть зрости аж до 40%.

Причини підняття цін на програмне забезпечення

Головною причиною зростання ціни власники ІТ-компаній називають зміни у податковому законодавстві, які саме зараз розглядаються у Державній думі.

Крім того, підставами для підняття розцінок називають високу ключову ставку Центробанку Росії та збільшення витрат на утримання персоналу компаній.

Російські ІТ-шники вважають, що такий крок нібито може "уповільнити темпи імпортозаміщення та цифровізації".

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що 2025 року в Росії стрімко подорожчали фрукти.

Додамо, ми повідомляли про те, що у росіян немає грошей на живі ялинки, тому вони купують пластикові.

IT ціни програмне забезпечення Росія комп'ютери
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
