В Росії на 40% Зростають ціни на ІТ-технології

На російському ринку комп'ютерних технологій очікується серйозне зростання цін на вітчизняне програмне забезпечення. Головною причиною власники ІТ-компаній називають майбутні зміни у податковому законодавстві.

Про це повідомили російські медіа.

Російський софт здорожчає

В Російській Федерації у найближчий час можуть серйозно зрости ціни на вітчизняне програмне забезпечення.

За інформацією ЗМІ з посиланням на великих гравців на ІТ-ринку країни-агресора, це станеться уже 2026 року.

Ціни на російський софт можуть зрости аж до 40%.

Причини підняття цін на програмне забезпечення

Головною причиною зростання ціни власники ІТ-компаній називають зміни у податковому законодавстві, які саме зараз розглядаються у Державній думі.

Крім того, підставами для підняття розцінок називають високу ключову ставку Центробанку Росії та збільшення витрат на утримання персоналу компаній.

Російські ІТ-шники вважають, що такий крок нібито може "уповільнити темпи імпортозаміщення та цифровізації".

