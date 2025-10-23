В Росії купують штучні ялинки - у людей немає грошей на живі

У росіян немає грошей на живі ялинки — купують пластикові
Проблеми з грошима змусили росіян купувати до новорічних свят штучні ялинки. До того ж вони масово перейшли на найдешевші моделі, тоді як якісні й дорогі штучні ялинки майже перестали купувати.
Про це повідомили російські медіа.
Росіяни вирішили обмежитися штучними ялинками
В Російській Федерації стартував продаж новорічних ялинок.
Поки що продаються лише штучні пластикові ялинки.
Але вони користуються популярністю, очевидно, на живі ялинки у громадян країни-агресора грошей уже не вистачає.
Найдешевші розкупили, найдорожчі перестали купувати
При цьому, зазначили російські медіа, найбільшою популярністю в Росії користуються найдешевші моделі штучних ялинок.
Продукція висотою близько 180 сантиметрів коштує в середньому 6 тисяч рублів.
Продажі таких, найбюджетніших ялинок зросли на неймовірні 4800%, тобто майже у п’ять разів.
А от якісні штучні ялинки, ціною від 70 тисяч рублів, майже перестали купувати — попит на них упав аж на 94%.
