В Росії купують штучні ялинки - у людей немає грошей на живі

Продаж штучних ялинок в Росії. Фото: росЗМІ

Проблеми з грошима змусили росіян купувати до новорічних свят штучні ялинки. До того ж вони масово перейшли на найдешевші моделі, тоді як якісні й дорогі штучні ялинки майже перестали купувати.

Про це повідомили російські медіа.

Реклама

Читайте також:

Росіяни вирішили обмежитися штучними ялинками

В Російській Федерації стартував продаж новорічних ялинок.

Поки що продаються лише штучні пластикові ялинки.

Але вони користуються популярністю, очевидно, на живі ялинки у громадян країни-агресора грошей уже не вистачає.

Найдешевші розкупили, найдорожчі перестали купувати

При цьому, зазначили російські медіа, найбільшою популярністю в Росії користуються найдешевші моделі штучних ялинок.

Продукція висотою близько 180 сантиметрів коштує в середньому 6 тисяч рублів.

Продажі таких, найбюджетніших ялинок зросли на неймовірні 4800%, тобто майже у п’ять разів.

А от якісні штучні ялинки, ціною від 70 тисяч рублів, майже перестали купувати — попит на них упав аж на 94%.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що економіка РФ тріщить по швах через війну в Україні.

Додамо, ми повідомляли про те, що в Росії з'явився новий вид шахрайства на святах.