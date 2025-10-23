В России покупают искусственные елки - у людей нет денег на живые

Продажа искусственных елок в России. Фото: росСМИ

Проблемы с деньгами заставили россиян покупать к новогодним праздникам искусственные елки. К тому же они массово перешли на самые дешевые модели, тогда как качественные и дорогие искусственные елки почти перестали покупать.

Об этом сообщили российские медиа.

Россияне решили ограничиться искусственными елками

В Российской Федерации стартовали продажи новогодних елок.

Пока продаются только искусственные пластиковые елки.

Но они пользуются популярностью, очевидно, на живые елки у граждан страны-агрессора денег уже не хватает.

Самые дешевые раскупили, самые дорогие перестали покупать

При этом, отметили российские медиа, наибольшей популярностью в России пользуются самые дешевые модели искусственных елок.

Продукция высотой около 180 сантиметров стоит в среднем 6 тысяч рублей.

Продажи таких, самых бюджетных елок выросли на невероятные 4800%, то есть почти в пять раз.

А вот качественные искусственные елки, ценой от 70 тысяч рублей, почти перестали покупать - спрос на них упал аж на 94%.

