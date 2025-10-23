В России покупают искусственные елки - у людей нет денег на живые

У россиян нет денег на живые елки — покупают пластиковые
Проблемы с деньгами заставили россиян покупать к новогодним праздникам искусственные елки. К тому же они массово перешли на самые дешевые модели, тогда как качественные и дорогие искусственные елки почти перестали покупать.
Об этом сообщили российские медиа.
Россияне решили ограничиться искусственными елками
В Российской Федерации стартовали продажи новогодних елок.
Пока продаются только искусственные пластиковые елки.
Но они пользуются популярностью, очевидно, на живые елки у граждан страны-агрессора денег уже не хватает.
Самые дешевые раскупили, самые дорогие перестали покупать
При этом, отметили российские медиа, наибольшей популярностью в России пользуются самые дешевые модели искусственных елок.
Продукция высотой около 180 сантиметров стоит в среднем 6 тысяч рублей.
Продажи таких, самых бюджетных елок выросли на невероятные 4800%, то есть почти в пять раз.
А вот качественные искусственные елки, ценой от 70 тысяч рублей, почти перестали покупать - спрос на них упал аж на 94%.
