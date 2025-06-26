Ціни в Росії на фрукти різко зросли - в чому причина

Продавчиня фруктів на ринку в РФ. Фото: росЗМІ

Фрукти та овочі в Російській Федерації в останні дні стрімко зросли у ціні. Причиною є те, що вони поставляються в РФ із Ірану, а далекобійники відмовляються туди їздити, тому вартість перевезення збільшилася майже удвічі.

Про це повідомили російські медіа.

Реклама

Читайте також:

Ціни в Росії ростуть

У Російській Федерації зростають ціни на фрукти та овочі.

За словами продавців, вишні і черешні за останні дні здорожчали на 25%. Це найбільше зростання ціни.

Ціни на абрикоси, сельдерей та салат "айсберг" стали дорожчими на 15%.

Причини зростання цін на фрукти і овочі

Усі ці продовольчі товари постачають до Росії з Ірану.

Безпосередніми ж причинами зростання ціни стали логістичні проблеми.

Зокрема, частина водіїв-далекобійників відмовилася їхати до Ісламської Республіки Іран через складну ситуацію в цій країні, пов’язану з ірансько-ізраїльською війною.

Крім того, зросли ціни на перевезення — якщо нещодавно максимальна вартість перевезення однієї фури з фруктами з Ірану до Росії становила близько 300 тисяч рублів, то зараз вона може сягати 500 тисяч.

Збільшився і час доставки фруктів та овочів — з семи днів до трьох тижнів.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що через санкції, інфляцію та економічну кризу російські громадяни стали менше купувати навіть продуктів та товарів першої необхідності.

Додамо, ми повідомляли про те, що уже до кінця 2025 року Російська Федерація може зіткнутися з гострими проблемами у фінансуванні війни.