У РФ різке зниження попиту на товари першої необхідності

Росіянин у супермаркеті. Фото: Sputnik

Через санкції, інфляцію та економічну кризу російські громадяни стали менше купувати навіть продуктів та товарів першої необхідності. Ціни на ці товари продовжують зростати, є тенденція щодо посилення подібних проблем у російській економіці.

Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України.

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Росіяни стали менше купувати

У Російській Федерації знизився попит на власну продукцію, навіть на товари першої необхідності.

"Причини — жорстка монетарна політика, інфляція та зростання заощаджувальної поведінки населення через економічну кризу в країні", — наголосили у Службі зовнішньої розвідки України.

У березні 2025 року рівень інфляції становив 10,34 %, у квітні — 10,23 %.

Відповідно знизилася у Російській Федерація і споживча активність — із 5,2 % р/р у четвертому, останньому кварталі 2024 року до 3,2 % у першому кварталі поточного року.

Ціни в Росії зростають і зростають

Разом з тим, у Росії зафіксоване відчутне зростання цін на продовольчі товари — до 12,4%.

"Цей показник на 50 % вищий, ніж у березні 2024 року, коли інфляція становила 8,1 %", — пояснили у Службі зовнішньої розвідки.

Надалі прогнозується погіршення ситуації у російській економіці через економічну кризу, пов’язану з війною та економічними санкціями.

"У II кварталі структурні проблеми у промисловості посиляться — очікується подальше падіння попиту та інвестицій", — підкреслили у СЗР.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що уже до кінця 2025 року Російська Федерація може зіткнутися з гострими проблемами у фінансуванні війни.

Додамо, ми повідомляли про те, що у Росії на квитку в цирк дітей назвали "бідолахами".