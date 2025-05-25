У РФ дітей з малозабезпечених сімей назвали бідолахами

Цирк в Росії. Фото: wikipedia.org

В Росії адміністрація одного із цирків дала дітям з малозабезпечних сімей запрошення на виставу. Однак цим дітей лише образили, адже на квитках їх назвали "бідолахами".

Про це повідомляють росЗМІ.

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Зазначається, що в Санкт-Петербурзі кілька днів тому з'явилася афіша про виступ у цирку. Співробітники соцзахисту надіслало в адміністрацію цирку "Вогні манежу" запит з прохання виділити 17 запрошень для дітей. Дітям все ж виділили сім квитків, але з "сюрпризом", адже на запрошеннях їх назвали "бідолахами".

Запрошення в цирк для дітей з малозабезпечених сімей. Фото: t.me/mash

На загальному консиліумі вирішили, що вести дітей під такими квитками — приниження, тому так і не пішли до цирку.

Водночас адміністратор цирку розповів, що ні він, ні директор не писали нічого на квитках. За його словами, для жарту це зробила касирка і мала віддати запрошення нібито своїм знайомим, але переплутала їх. Зазначається, що жінку вже звільнили.

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