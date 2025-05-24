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Росіянка замовила вбивство доньки через погану поведінку

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Дата публікації: 24 травня 2025 19:34
В Росії жінка замовила вбивство доньки — яка причина
Жінка, яка хотіла вбити свою доньку. Фото: t.me/shot_shot

Жителька Челябінської області найняла свого знайомого, аби він втопив її доньку через постійні сварки. Чоловік здав її до поліції. 

Про це повідомляють росЗМІ.

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Повідомляється, що 46-річна жінка звернулася до свого знайомого рецидивіста та запропонувала йому втопити в річці її 12-річну за 1300 доларів. Причиною такого рішення вона назвала "постійні сварки". 

Однак, її задум провалився, адже чоловік видав жінку поліції, після чого її затримали. Проти неї порушили кримінальну справу, а незадовго оберу запобіжний захід. 

Нагадаємо, нещодавно в Росії у голові скульптури "Батьківщина-мати" знайшли тіло ректора академії. Йому було 68 років. 

Також ми писали, що посадовець РФ пригрозив інопланетянам. За його словами, вони будуть "іноагентами", якщо діятимуть проти Росії.

діти вбивство поліція батьки Росія
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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