В Росії жінка замовила вбивство доньки — яка причина

Жінка, яка хотіла вбити свою доньку. Фото: t.me/shot_shot

Жителька Челябінської області найняла свого знайомого, аби він втопив її доньку через постійні сварки. Чоловік здав її до поліції.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Повідомляється, що 46-річна жінка звернулася до свого знайомого рецидивіста та запропонувала йому втопити в річці її 12-річну за 1300 доларів. Причиною такого рішення вона назвала "постійні сварки".

Однак, її задум провалився, адже чоловік видав жінку поліції, після чого її затримали. Проти неї порушили кримінальну справу, а незадовго оберу запобіжний захід.

Нагадаємо, нещодавно в Росії у голові скульптури "Батьківщина-мати" знайшли тіло ректора академії. Йому було 68 років.

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