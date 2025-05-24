В Росії жінка замовила вбивство доньки — яка причина

Росіянка замовила вбивство доньки через погану поведінку
Жителька Челябінської області найняла свого знайомого, аби він втопив її доньку через постійні сварки. Чоловік здав її до поліції.
Про це повідомляють росЗМІ.
Росіянка хотіла вбити власну доньку
Повідомляється, що 46-річна жінка звернулася до свого знайомого рецидивіста та запропонувала йому втопити в річці її 12-річну за 1300 доларів. Причиною такого рішення вона назвала "постійні сварки".
Однак, її задум провалився, адже чоловік видав жінку поліції, після чого її затримали. Проти неї порушили кримінальну справу, а незадовго оберу запобіжний захід.
Нагадаємо, нещодавно в Росії у голові скульптури "Батьківщина-мати" знайшли тіло ректора академії. Йому було 68 років.
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