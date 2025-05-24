В России женщина заказала убийство дочери — какая причина

Женщина, которая хотела убить свою дочь. Фото: t.me/shot_shot

Жительница Челябинской области наняла своего знакомого, чтобы он утопил ее дочь из-за постоянных ссор. Мужчина сдал ее в полицию.

Об этом сообщают росСМИ.

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Сообщается, что 46-летняя женщина обратилась к своему знакомому рецидивисту и предложила ему утопить в реке ее 12-летнюю дочь за 1300 долларов. Причиной такого решения она назвала "постоянные ссоры".

Однако, ее замысел провалился, ведь мужчина выдал женщину полиции, после чего ее задержали. Против нее возбудили уголовное дело, а незадолго избрана мера пресечения.

Напомним, недавно в России в голове скульптуры "Родина-мать" нашли тело ректора академии. Ему было 68 лет.

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