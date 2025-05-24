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Россиянка заказала убийство дочери из-за плохого поведения

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Дата публикации 24 мая 2025 19:34
В России женщина заказала убийство дочери — какая причина
Женщина, которая хотела убить свою дочь. Фото: t.me/shot_shot

Жительница Челябинской области наняла своего знакомого, чтобы он утопил ее дочь из-за постоянных ссор. Мужчина сдал ее в полицию.

Об этом сообщают росСМИ.

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Сообщается, что 46-летняя женщина обратилась к своему знакомому рецидивисту и предложила ему утопить в реке ее 12-летнюю дочь за 1300 долларов. Причиной такого решения она назвала "постоянные ссоры".

Однако, ее замысел провалился, ведь мужчина выдал женщину полиции, после чего ее задержали. Против нее возбудили уголовное дело, а незадолго избрана мера пресечения.

Напомним, недавно в России в голове скульптуры "Родина-мать" нашли тело ректора академии. Ему было 68 лет.

Также мы писали, что чиновник РФ пригрозил инопланетянам. По его словам, они будут "иноагентами", если будут действовать против России.

дети убийство полиция родители Россия
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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