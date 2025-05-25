В РФ детей из малообеспеченных семей назвали бедолагами

В РФ на билете в цирк детей назвали "бедолагами"
В России администрация одного из цирков дала детям из малообеспеченных семей приглашение на представление. Однако этим детей только оскорбили, ведь на билетах их назвали "бедологами".
Об этом сообщают росСМИ.
Что известно о курьезе в России
Отмечается, что в Санкт-Петербурге несколько дней назад появилась афиша о выступлении в цирке. Сотрудники соцзащиты направило в администрацию цирка "Огни манежа" запрос с просьбой выделить 17 пригласительных билетов для детей. Детям все же выделили семь билетов, но с "сюрпризом", ведь на пригласительных их назвали "бедолагами".
На общем консилиуме решили, что вести детей под такими билетами — унижение, поэтому так и не пошли в цирк.
В то же время администратор цирка рассказал, что ни он, ни директор не писали ничего на билетах. По его словам, для шутки это сделала кассирша и должна была отдать приглашение якобы своим знакомым, но перепутала их. Отмечается, что женщину уже уволили.
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