В РФ детей из малообеспеченных семей назвали бедолагами

Цирк в России. Фото: wikipedia.org

В России администрация одного из цирков дала детям из малообеспеченных семей приглашение на представление. Однако этим детей только оскорбили, ведь на билетах их назвали "бедологами".

Об этом сообщают росСМИ.

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Отмечается, что в Санкт-Петербурге несколько дней назад появилась афиша о выступлении в цирке. Сотрудники соцзащиты направило в администрацию цирка "Огни манежа" запрос с просьбой выделить 17 пригласительных билетов для детей. Детям все же выделили семь билетов, но с "сюрпризом", ведь на пригласительных их назвали "бедолагами".

Приглашение в цирк для детей из малообеспеченных семей. Фото: t.me/mash

На общем консилиуме решили, что вести детей под такими билетами — унижение, поэтому так и не пошли в цирк.

В то же время администратор цирка рассказал, что ни он, ни директор не писали ничего на билетах. По его словам, для шутки это сделала кассирша и должна была отдать приглашение якобы своим знакомым, но перепутала их. Отмечается, что женщину уже уволили.

Напомним, ранее мы писали, что россиянка заказала убийство дочери из-за плохого поведения. За это она хотела заплатить 1300 долларов.

Также мы сообщали, что в России в голове скульптуры "Родина-мать" нашли тело ректора академии. Ему было 68 лет.