В РФ резкое снижение спроса на товары первой необходимости

Россиянин в супермаркете. Фото: Sputnik

Из-за санкций, инфляции и экономического кризиса российские граждане стали меньше покупать даже продуктов и товаров первой необходимости. Цены на эти товары продолжают расти, есть тенденция по усилению подобных проблем в российской экономике.

Об этом сообщила Служба внешней разведки Украины.

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Россияне стали меньше покупать

В Российской Федерации снизился спрос на собственную продукцию, даже на товары первой необходимости.

"Причины — жесткая монетарная политика, инфляция и рост сберегательного поведения населения из-за экономического кризиса в стране", — отметили в Службе внешней разведки Украины.

В марте 2025 года уровень инфляции составил 10,34 %, в апреле — 10,23 %.

Соответственно снизилась в Российской Федерации и потребительская активность — с 5,2 % г/г в четвертом, последнем квартале 2024 года до 3,2 % в первом квартале текущего года.

Цены в России растут и растут

Вместе с тем, в России зафиксирован ощутимый рост цен на продовольственные товары — до 12,4%.

"Этот показатель на 50 % выше, чем в марте 2024 года, когда инфляция составляла 8,1 %", — пояснили в Службе внешней разведки.

В дальнейшем прогнозируется ухудшение ситуации в российской экономике из-за экономического кризиса, связанного с войной и экономическими санкциями.

"Во II квартале структурные проблемы в промышленности усилятся — ожидается дальнейшее падение спроса и инвестиций", — подчеркнули в СВР.

Напомним, мы ранее писали о том, что уже к концу 2025 года Российская Федерация может столкнуться с острыми проблемами в финансировании войны.

Добавим, мы сообщали о том, что в России на билете в цирк детей назвали "бедолагами".