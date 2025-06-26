Продавщица фруктов на рынке в РФ. Фото: росСМИ

Фрукты и овощи в Российской Федерации в последние дни стремительно выросли в цене. Причиной является то, что они поставляются в РФ из Ирана, а дальнобойщики отказываются туда ездить, поэтому стоимость перевозки увеличилась почти вдвое.

Об этом сообщили российские медиа.

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Цены в России растут

В Российской Федерации растут цены на фрукты и овощи.

По словам продавцов, вишни и черешни за последние дни подорожали на 25%. Это самый большой рост цены.

Цены на абрикосы, сельдерей и салат "айсберг" стали дороже на 15%.

Причины роста цен на фрукты и овощи

Все эти продовольственные товары поставляют в Россию из Ирана.

Непосредственными же причинами роста цены стали логистические проблемы.

В частности, часть водителей-дальнобойщиков отказалась ехать в Исламскую Республику Иран из-за сложной ситуации в этой стране, связанной с ирано-израильской войной.

Кроме того, выросли цены на перевозки — если недавно максимальная стоимость перевозки одной фуры с фруктами из Ирана в Россию составляла около 300 тысяч рублей, то сейчас она может достигать 500 тысяч.

Увеличилось и время доставки фруктов и овощей — с семи дней до трех недель.

Напомним, мы ранее писали о том, что из-за санкций, инфляции и экономического кризиса российские граждане стали меньше покупать даже продуктов и товаров первой необходимости.

Добавим, мы сообщали о том, что уже к концу 2025 года Российская Федерация может столкнуться с острыми проблемами в финансировании войны.