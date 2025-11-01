Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Хроніки У розвідці розкрили стан економіки Росії

У розвідці розкрили стан економіки Росії

Ua ru
Дата публікації: 1 листопада 2025 16:59
Оновлено: 16:59
Російська економіка системно падає — деталі від розвідки
Російський диктатор Володимир Путін. Фото: REUTERS

Російська економіка зараз входить у фазу, коли приховати проблеми вже неможливо. Вона демонструє системне падіння, зокрема, у вугільній галузі, сфері послуг, металургії та в енергетиці.

Про це повідомили у Службі зовнішньої розвідки (СЗР) 1 листопада. 

Реклама
Читайте також:

В якому стані російська економіка

У розвідці розповіли, що за вісім місяців 2025 року сальдований прибуток підприємств РФ скоротився на 8,3%. Такі цифри говорять про системне згортання бізнес-активності. 

"Кредитний ринок, що мав би бути індикатором довіри, демонструє протилежне: частка проблемних позичальників серед юридичних осіб досягла 23%, а близько 165 тисяч компаній уже не здатні обслуговувати свої борги. Це сигнал про те, що корпоративний сектор втратив фінансову стійкість", — наголосили в СЗР. 

Окрім того падіння фіксується і в інших секторах російської економіки, зокрема:

  • у вугільній галузі (частка збиткових підприємств тут зросла до 67%. Сальдований збиток за січень-серпень сягнув 263,2 млрд рублів, збільшившись лише за один місяць на 38,2 млрд. Прибуток впав удвічі, тоді як збитки зросли у 2,6 раза);
  • у металургійній галузі (чистий прибуток металургійного гіганта "Норнікель" за дев'ять місяців скоротився на 39%, тоді як витрати зросли на 34 % через підвищення ставок);
  • у сфері послуг ("Почта России" повідомила про падіння доходів від ключових послуг на 4,5%, а від фінансового посередництва — на 9,3%. Валова прибутковість скоротилася у 2,5 раза, а збиток від продажів зріс у 5,7 раза — до 10,7 млрд рублів). 

У відомстві також зазначили, що сильні збитки є в "Газпрому". Лише за дев'ять місяців вони склали 170,3 млрд рублів. Наголошується, що для компанії, яка десятиліттями була головним донором бюджету, це не просто фінансовий провал, а стратегічний розворот: ресурс, що мав гарантувати стабільність, тепер сам потребує підтримки. 

"Усі ці дані складаються в єдину мозаїку: російська економіка втрачає здатність генерувати прибуток навіть у традиційно сильних секторах. Зростання боргового навантаження, падіння виробництва та збитковість ключових корпорацій вказують на те, що криза не є тимчасовим збоєм, а стає новою нормою", — підсумували у Службі зовнішньої розвідки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що ВПК окупантів РФ став рекордно просідати. Причиною цього стало трильйонні видатки на держоборонзамовлення з бюджету.

Також ми повідомляли, що в Росії стрімко зросте ціна на програмне забезпечення. Власники  ІТ-компаній кажуть, що це пов'язано з майбутніми змінами у податковому законодавстві.

володимир путін Служба зовнішньої розвідки економіка війна в Україні Росія
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації