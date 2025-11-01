Російська економіка системно падає — деталі від розвідки

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: REUTERS

Російська економіка зараз входить у фазу, коли приховати проблеми вже неможливо. Вона демонструє системне падіння, зокрема, у вугільній галузі, сфері послуг, металургії та в енергетиці.

Про це повідомили у Службі зовнішньої розвідки (СЗР) 1 листопада.

Реклама

Читайте також:

В якому стані російська економіка

У розвідці розповіли, що за вісім місяців 2025 року сальдований прибуток підприємств РФ скоротився на 8,3%. Такі цифри говорять про системне згортання бізнес-активності.

"Кредитний ринок, що мав би бути індикатором довіри, демонструє протилежне: частка проблемних позичальників серед юридичних осіб досягла 23%, а близько 165 тисяч компаній уже не здатні обслуговувати свої борги. Це сигнал про те, що корпоративний сектор втратив фінансову стійкість", — наголосили в СЗР.

Окрім того падіння фіксується і в інших секторах російської економіки, зокрема:

у вугільній галузі (частка збиткових підприємств тут зросла до 67%. Сальдований збиток за січень-серпень сягнув 263,2 млрд рублів, збільшившись лише за один місяць на 38,2 млрд. Прибуток впав удвічі, тоді як збитки зросли у 2,6 раза);

(частка збиткових підприємств тут зросла до 67%. Сальдований збиток за січень-серпень сягнув 263,2 млрд рублів, збільшившись лише за один місяць на 38,2 млрд. Прибуток впав удвічі, тоді як збитки зросли у 2,6 раза); у металургійній галузі (чистий прибуток металургійного гіганта "Норнікель" за дев'ять місяців скоротився на 39%, тоді як витрати зросли на 34 % через підвищення ставок);

(чистий прибуток металургійного гіганта "Норнікель" за дев'ять місяців скоротився на 39%, тоді як витрати зросли на 34 % через підвищення ставок); у сфері послуг ("Почта России" повідомила про падіння доходів від ключових послуг на 4,5%, а від фінансового посередництва — на 9,3%. Валова прибутковість скоротилася у 2,5 раза, а збиток від продажів зріс у 5,7 раза — до 10,7 млрд рублів).

У відомстві також зазначили, що сильні збитки є в "Газпрому". Лише за дев'ять місяців вони склали 170,3 млрд рублів. Наголошується, що для компанії, яка десятиліттями була головним донором бюджету, це не просто фінансовий провал, а стратегічний розворот: ресурс, що мав гарантувати стабільність, тепер сам потребує підтримки.

"Усі ці дані складаються в єдину мозаїку: російська економіка втрачає здатність генерувати прибуток навіть у традиційно сильних секторах. Зростання боргового навантаження, падіння виробництва та збитковість ключових корпорацій вказують на те, що криза не є тимчасовим збоєм, а стає новою нормою", — підсумували у Службі зовнішньої розвідки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що ВПК окупантів РФ став рекордно просідати. Причиною цього стало трильйонні видатки на держоборонзамовлення з бюджету.

Також ми повідомляли, що в Росії стрімко зросте ціна на програмне забезпечення. Власники ІТ-компаній кажуть, що це пов'язано з майбутніми змінами у податковому законодавстві.