Україна
В России начали запрещать даже неполитические митинги

В России начали запрещать даже неполитические митинги

Ua ru
Дата публикации 31 октября 2025 04:06
обновлено: 16:30
Запреты в России - в РФ запретили акцию протеста против увеличения утилизационного сбора
Митинг во Владивостоке. Фото: росСМИ

В Российской Федерации власти последовательно запрещают любые митинги. В одном из регионов оппозиционным политикам не позволили собрать митинг против повышения одного из ключевых для местных жителей налога.

Об этом сообщили российские медиа.

Читайте также:

Запрет на митинги

Российские власти продолжают уничтожать любые ростки гражданского общества.

Кремль приказал запрещать в регионах даже неполитические митинги.

Так, в столице Приморского края Владивостоке запретили митинг против повышения утилизационного сбора на автомобили.

Это повышение должно вступить в силу уже с 1 ноября, что резко увеличит стоимость автомобилей в России. Как пишут российские СМИ, цены на машины в целом вырастут с сотен тысяч до миллионов рублей.

Как "Единая Россия" не дает слова конкурентам

Во Владивостоке, который практически полностью закрывает автомобильный спрос импортом из Японии, депутаты от Коммунистической партии решили собрать митинг против новых норм утилизационного сбора.

Но власть, которая полностью подконтрольна путинской партии "Единая Россия", запретила проведение этого митинга.

Запрет на митинг не является прямым — организаторам просто сообщили, что на выбранной ими локации в тот же день партия власти будет проводить акцию к "Международному дню борьбы против фашизма, расизма и антисемитизма". А других площадок владивостокским коммунистам не предложили.

Напомним, мы ранее писали о том, что российский президент Владимир Путин своим указом расширил список мест, где нельзя митинговать.

Добавим, мы сообщали о том, что в России из-за войны засекретили даже демографическую статистику.

митинг налоги россияне протесты Россия
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
