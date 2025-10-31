Відео
Україна
Новини
Головна Хроніки В Росії почали забороняти навіть неполітичні мітинги

В Росії почали забороняти навіть неполітичні мітинги

Ua ru
Дата публікації: 31 жовтня 2025 04:06
Оновлено: 16:30
Заборони в Росії - в РФ заборонили акцію протесту проти збільшення утильзбору
Мітинг у Владивостоку. Фото: росЗМІ

В Російській Федерації влада послідовно забороняє будь-які мітинги. У одному із регіонів опозиційним політикам не дозволили зібрати мітинг проти підвищення одного із ключових для місцевих мешканців податку.

Про це повідомили російські медіа.

Заборона на мітинги

Російська влада продовжує знищувати будь-які паростки громадянського суспільства.

Кремль наказав забороняти в регіонах навіть неполітичні мітинги.

Так, у столиці Приморського краю Владивостоку заборонили мітинг проти підвищення утилізаційного збору на автомобілі.

Це підвищення має набути чинності уже з 1 листопада, що різко збільшить вартість автомобілів в Росії. Як пишуть російські ЗМІ, ціни на автівки загалом зростуть з сотень тисяч до мільйонів рублів.

Як "Единая Россия" не дає слова конкурентам

У Владивостоку, який практично повністю закриває автомобільний попит імпортом із Японії, депутати від Комуністичної партії вирішили зібрати мітинг проти нових норм утильзбору.

Але влада, яка повністю підконтрольна путінській партії "Единая Россия", заборонила проведення цього мітингу.

Заборона на мітинг не є прямою – організаторам просто повідомили, що на обраній ними локації того ж дня партія влади проводитиме акцію до "Міжнародного дня боротьби проти фашизму, расизму і антисемітизму". А інших майданчиків владивостокським комуністам не запропонували.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що російський президент Володимир Путін своїм указом розширив список місць, де не можна мітингувати.

Додамо, ми повідомляли про те, що в Росії через війну засекретили навіть демографічну статистику.

мітинг податки росіяни протести Росія
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
