Демографічна криза в РФ - чому Кремль заборонив публікувати статистику по смертях

В Росії через війну засекретили демографічну статистику
В Росії заборонили публікувати інформацію про кількість померлих громадян. Очевидно, причиною таких дій кремлівського режиму є величезні втрати на фронтах війни в Україні.
Про це повідомило видання "Настоящее время".
Путін чинить як Сталін
Російська влада почала приховувати інформацію, яка може продемонструвати величезну кількість втрат окупаційної армії на війні в Україні.
Так, у традиційному Огляді Соціально-економічного становища Росії, який вийшов у липні 2025 року і присвячений інформації на травень поточного року, повністю відсутній розділ "Демографія".
Схожими діями відзначався інший кремлівський диктатор, Йосип Сталін, який у свій час заборонив публікувати результати перепису населення 1937 року, назвавши їх фальсифікованими. Справжня причина була в тому, що результати продемонстрували величезне зниження кількості населення у кількох регіонах СРСР після Голодомору 1933 року — перш за все України та Казахстану, а також південних регіонів РРФСР, де жило багато українців, і які теж постраждали від дій влади.
Яку інформацію влада приховує від росіян
Влада заборонила оприлюднювати інформацію не тільки про кількість смертей, а ще і про народжуваність, кількість шлюбів та розлучень, міграції та, врешті-решт, загальної чисельності населення Російської Федерації.
"Нас повністю позбавили інформації про кількість людей у країні, скільки їх народжується, скільки вмирає… Одна справа, коли закривають дані, які можуть бути приводом для введення санкцій. Але зовсім інша справа, коли закривають дані, які стосуються лише нас, росіян", — поскаржилися російські аналітики.
Попри вимоги до уряду пояснити такий крок, там не коментують таку зміну у складі Огляду і, схоже, не планують відновлювати публікацію демографічних даних.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, що в Росії заборонили один із найвідоміших вишів США.
Додамо, ми повідомляли про те, що в Росії заборонили використовувати IP-телефонію.
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