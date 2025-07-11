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В Росії через війну засекретили демографічну статистику

Ua ru
Дата публікації: 11 липня 2025 06:15
Демографічна криза в РФ - чому Кремль заборонив публікувати статистику по смертях
Похорон російських окупантів на батьківщині. Фото: росЗМІ

В Росії заборонили публікувати інформацію про кількість померлих громадян. Очевидно, причиною таких дій кремлівського режиму є величезні втрати на фронтах війни в Україні.

Про це повідомило видання "Настоящее время".

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Російська влада почала приховувати інформацію, яка може продемонструвати величезну кількість втрат окупаційної армії на війні в Україні.

Так, у традиційному Огляді Соціально-економічного становища Росії, який вийшов у липні 2025 року і присвячений інформації на травень поточного року, повністю відсутній розділ "Демографія".

Схожими діями відзначався інший кремлівський диктатор, Йосип Сталін, який у свій час заборонив публікувати результати перепису населення 1937 року, назвавши їх фальсифікованими. Справжня причина була в тому, що результати продемонстрували величезне зниження кількості населення у кількох регіонах СРСР після Голодомору 1933 року — перш за все України та Казахстану, а також південних регіонів РРФСР, де жило багато українців, і які теж постраждали від дій влади.

Яку інформацію влада приховує від росіян

Влада заборонила оприлюднювати інформацію не тільки про кількість смертей, а ще і про народжуваність, кількість шлюбів та розлучень, міграції та, врешті-решт, загальної чисельності населення Російської Федерації.

"Нас повністю позбавили інформації про кількість людей у ​​країні, скільки їх народжується, скільки вмирає… Одна справа, коли закривають дані, які можуть бути приводом для введення санкцій. Але зовсім інша справа, коли закривають дані, які стосуються лише нас, росіян", — поскаржилися російські аналітики.

Попри вимоги до уряду пояснити такий крок, там не коментують таку зміну у складі Огляду і, схоже, не планують відновлювати публікацію демографічних даних.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що в Росії заборонили один із найвідоміших вишів США.

Додамо, ми повідомляли про те, що в Росії заборонили використовувати IP-телефонію.

окупанти Кремль війна в Україні Росія демографія
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
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