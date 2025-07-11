Демографический кризис в РФ - почему Кремль запретил публиковать статистику по смертям

Похороны российских оккупантов на родине. Фото: росСМИ

В России запретили публиковать информацию о количестве умерших граждан. Очевидно, причиной таких действий кремлевского режима являются огромные потери на фронтах войны в Украине.

Об этом сообщило издание "Настоящее время".

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Российские власти начали скрывать информацию, которая может продемонстрировать огромное количество потерь оккупационной армии на войне в Украине.

Так, в традиционном Обзоре социально-экономического положения России, который вышел в июле 2025 года и посвящен информации на май текущего года, полностью отсутствует раздел "Демография".

Похожими действиями отличался другой кремлевский диктатор, Иосиф Сталин, который в свое время запретил публиковать результаты переписи населения 1937 года, назвав их фальсифицированными. Настоящая причина была в том, что результаты продемонстрировали огромное снижение количества населения в нескольких регионах СССР после Голодомора 1933 года — прежде всего Украины и Казахстана, а также южных регионов РСФСР, где жило много украинцев, и которые тоже пострадали от действий власти.

Какую информацию власть скрывает от россиян

Власти запретили обнародовать информацию не только о количестве смертей, а еще и о рождаемости, количестве браков и разводов, миграции и, в конце концов, общей численности населения Российской Федерации.

"Нас полностью лишили информации о количестве людей в стране, сколько их рождается, сколько умирает... Одно дело, когда закрывают данные, которые могут быть поводом для введения санкций. Но совсем другое дело, когда закрывают данные, которые касаются только нас, россиян", — пожаловались российские аналитики.

Несмотря на требования к правительству объяснить такой шаг, там не комментируют такое изменение в составе Обзора и, похоже, не планируют возобновлять публикацию демографических данных.

Напомним, мы ранее писали о том, что в России запретили один из самых известных вузов США.

Добавим, мы сообщали о том, что в России запретили использовать IP-телефонию.