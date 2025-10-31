Видео
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
Хроники В РФ руководитель военно-спортивного центра избивал детей

В РФ руководитель военно-спортивного центра избивал детей

Ua ru
Дата публикации 31 октября 2025 22:54
обновлено: 20:39
Издевательства над детьми в РФ - российский педагог избивал детей в военно-спортивном центре
Осужденный за избиение детей россиянин. Фото: росСМИ

В Российской Федерации руководитель военно-спортивного центра систематически избивал детей, издевался над ними. Суд отправил его в колонию.

Об этом сообщили российские медиа.

Читайте также:

Издевательства над детьми в России

В России положение несовершеннолетних граждан является особенно уязвимым.

Детей там часто унижают, бьют, издеваются над ними.

В одном из крупнейших городов азиатской части РФ, Новосибирске, за это осудили руководителя военно-спортивного центра.

"Либерал", который бил детей

Суд установил, что в течение нескольких лет руководитель военно-спортивного центра "Альфа" Данил Шарган постоянно бил детей по голове и туловищу.

Одного из мальчиков он избил во время "полевого выхода", заявив, что ребенок просто сам ударился об дерево.

Шарган в 2025 году был кандидатом в городской совет Новосибирска от Либерально-демократической партии России, при этом он заявлял, что "россияне выбирают нормальных кандидатов, которые всех либералов пошлют н...й". В итоге сам "либерал" Данил Шарган выборы проиграл и в городской совет не попал.

А теперь еще и получил три года лишения свободы за избиение несовершеннолетних.

Напомним, мы ранее писали о том, что в России в детском лагере изнасиловали школьника.

Добавим, мы сообщали о том, что россияне формируют мобилизационный резерв среди несовершеннолетних на временно оккупированных территориях Луганщины.

суд дети россияне избиение Россия
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
