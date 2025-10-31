В РФ руководитель военно-спортивного центра избивал детей
В Российской Федерации руководитель военно-спортивного центра систематически избивал детей, издевался над ними. Суд отправил его в колонию.
Об этом сообщили российские медиа.
Издевательства над детьми в России
В России положение несовершеннолетних граждан является особенно уязвимым.
Детей там часто унижают, бьют, издеваются над ними.
В одном из крупнейших городов азиатской части РФ, Новосибирске, за это осудили руководителя военно-спортивного центра.
"Либерал", который бил детей
Суд установил, что в течение нескольких лет руководитель военно-спортивного центра "Альфа" Данил Шарган постоянно бил детей по голове и туловищу.
Одного из мальчиков он избил во время "полевого выхода", заявив, что ребенок просто сам ударился об дерево.
Шарган в 2025 году был кандидатом в городской совет Новосибирска от Либерально-демократической партии России, при этом он заявлял, что "россияне выбирают нормальных кандидатов, которые всех либералов пошлют н...й". В итоге сам "либерал" Данил Шарган выборы проиграл и в городской совет не попал.
А теперь еще и получил три года лишения свободы за избиение несовершеннолетних.
