В Российской Федерации руководитель военно-спортивного центра систематически избивал детей, издевался над ними. Суд отправил его в колонию.

Об этом сообщили российские медиа.

Издевательства над детьми в России

В России положение несовершеннолетних граждан является особенно уязвимым.

Детей там часто унижают, бьют, издеваются над ними.

В одном из крупнейших городов азиатской части РФ, Новосибирске, за это осудили руководителя военно-спортивного центра.

"Либерал", который бил детей

Суд установил, что в течение нескольких лет руководитель военно-спортивного центра "Альфа" Данил Шарган постоянно бил детей по голове и туловищу.

Одного из мальчиков он избил во время "полевого выхода", заявив, что ребенок просто сам ударился об дерево.

Шарган в 2025 году был кандидатом в городской совет Новосибирска от Либерально-демократической партии России, при этом он заявлял, что "россияне выбирают нормальных кандидатов, которые всех либералов пошлют н...й". В итоге сам "либерал" Данил Шарган выборы проиграл и в городской совет не попал.

А теперь еще и получил три года лишения свободы за избиение несовершеннолетних.

