Криминал в России - в военно-патриотическом лагере избивали и насиловали ребенка

Дети в российском лагере "Страна героев". Фото: росСМИ

Скандально известный российский детский лагерь "Страна героев", где вожатыми работают ветераны оккупационной войны в Украине, отличился очередным громким преступлением. Мать одного из мальчиков заявила, что ее сына изнасиловали и постоянно избивали.

Об этом сообщили российские медиа.

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Скандалы в "Стране героев" продолжаются

В российском военно-патриотическом лагере "Страна героев", о котором мы уже писали в контексте скандала с "вожатыми", которых назначили из числа "героев СВО", произошел еще один скандальный случай.

В сети появилась информация о том, что над одним из мальчиков, который находился на отдыхе в этом лагере, системно издевались.

Telegram-каналы обнародовали аудиозапись женщины, которая заявила, что она является матерью одного из школьников в "Стране героев". Она рассказала о том, что над ее сыном системно издевались.

Избиения и изнасилования

Россиянка заявила, что ее ребенка постоянно избивали вожатые — которыми, как сообщалось ранее, были бывшие оккупанты, которые воевали на территории Украины, часто совершая там различные преступления.

Женщина рассказала, что, кроме избиения, ее сына изнасиловали бутылкой.

Этот вид издевательства является типичным для российских реалий, его часто используют как обычные россияне, так и, например, работники колоний или капо (те заключенные, которые работают на администрацию исправительных учреждений, помогая пытать других зэков).

Реакции руководства лагеря на обнародованную информацию пока нет. Молчат и власти региона, где расположен лагерь "Страна героев".

Напомним, мы ранее писали о том, что в России уже прогремел скандал с детским военно-патриотическим лагерем "Страна героев".

Добавим, мы сообщали о том, что на Луганщине десять оккупантов изнасиловали 12-летнюю девочку.