Кримінал в Росії - у військово-патріотичному таборі били і ґвалтували дитину

Діти у російському таборі "Страна героев". Фото: росЗМІ

Скандально відомий російський дитячий табір "Страна героев", де вожатими працюють ветерани окупаційної війни в Україні, відзначився черговим гучним злочином. Мати одного із хлопчиків заявила, що її сина зґвалтували і постійно били.

Про це повідомили російські медіа.

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Скандали в "Стране героев" тривають

У російському військово-патріотичному таборі "Страна героев", про який ми уже писали в контексті скандалу із "вожатими", яких призначили із числа "героїв СВО", стався ще один скандальний випадок.

В мережі з’явилася інформація про те, що над одним із хлопчиків, який перебував на відпочинку у цьому таборі, системно знущалися.

Telegram-канали оприлюднили аудіозапис жінки, яка заявила, що вона є матір’ю одного із школярів у "Стране героев". Вона розповіла про те, що над її сином системно знущалися.

Побиття і зґвалтування

Росіянка заявила, що її дитину постійно били вожаті — якими, як повідомлялося раніше, були колишні окупанти, які воювали на території України, часто-густо здійснюючи там різноманітні злочини.

Жінка розповіла, що, крім побиття, її сина зґвалтували пляшкою.

Цей вид знущання є типовим для російських реалій, його часто використовують як звичайні росіяни, так і, наприклад, працівники колоній чи капо (ті ув’язнені, які працюють на адміністрацію виправних заходів, допомагаючи катувати інших зеків).

Реакції керівництва табору на оприлюднену інформацію поки що немає. Мовчить і влада регіону, де розташований табір "Страна героев".

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що в Росії уже прогримів скандал із дитячим військово-патріотичним табором "Страна героев".

Додамо, ми повідомляли про те, що на Луганщині десятеро окупантів зґвалтували 12-річну дівчинку.