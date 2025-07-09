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В РФ скандал із дитячим табором і "героями СВО"

Ua ru
Дата публікації: 9 липня 2025 00:33
Скандал в Росії - героїв СВО поставили вожатими в дитячий табір, чи правда це
Діти в російському мілітарному таборі. Фото: росЗМІ

У Росії, яка сама відзначається тотальним продукуванням фейків та вигадок, сталася скандальна історія із дитячим табором. Організаторів табору звинуватили у тому, що вони нібито набрали вожатими колишніх окупантів, які воювали проти України, і встановили мало не тюремні порядки для дітей.

Про це повідомили російські медіа.

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Вожаті-окупанти

В Росії батьків підлітків налякав соцмережевий скандал навколо безкоштовних військово-патріотичних таборів "Страна героев".

@zaliv_rodnoy

Мамы шокированы правилами поведения в лагере «Страна Героев», где вожатые бывшие участники СВО #лето #лагерь #россия #новости #война #украина #plq55

♬ Shake It To The Max (FLY) (Remix) - MOLIY & Skillibeng & Shenseea

Мережа таких таборів з’явилася в Росії ще до повномасштабної війни проти України — імовірно, для підготовки молодого покоління до необхідності воювати проти "ворогів РФ".

В 2025 році навколо цих таборів розпочався скандал, пов’язаний з інформацією про правила поведінки дітей у цих закладах, де вожатими начебто призначили "героїв СВО", тобто окупантів, які воювали проти України.

Правда чи вигадка про тюремні вимоги до дітей

У соцмережах з’явилися фотографії пам’ятки, яка нібито адресувалася дітям, що перебували у таборі "Страна героев".

У цій пам’ятці вказано, що діти не повинні:

  • провокувати "героя";
  • підкрадатися до вожатого зі спини;
  • ховати руки, лякаючи чим колишнього окупанта;
  • говорити "по-іноземному";
  • носити жовті й сині речі;
  • сперечатися з вожатим-ветераном;
  • скаржитися на будь-що.

Крім того, в мережі з'явилося фото із оголошенням, в якому було сказано, що відтепер вожаті не можуть мити дітей нижче пояса.

Усі ці повідомлення налякати батьків підлітків, які поїхали чи мали поїхати до таборів "Страна героев", вони почали вимагати пояснень від організаторів.

Ті заявили, що усі ці пам’ятки та оголошення є фейком, але, судячи з реакції батьків, вони схильні довіряти такому поясненню.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що російська пропаганда сама постійно вдається до фейків — так, наприклад, із білоруски Ані із Каліфорнії вона зробила росіянку Катю, яка незадоволена життям у Нью-Йорку і хоче додому в Росію.

Додамо, ми повідомляли про те, що російські вигадки спростовував навіть міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

скандал діти окупанти батьки Росія
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
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