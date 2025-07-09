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Главная Хроники В РФ скандал с детским лагерем и "героями СВО"

В РФ скандал с детским лагерем и "героями СВО"

Ua ru
Дата публикации 9 июля 2025 00:33
Скандал в России - героев СВО поставили вожатыми в детский лагерь, правда ли это
Дети в российском милитарном лагере. Фото: росСМИ

В России, которая сама отличается тотальным продуцированием фейков и выдумок, произошла скандальная история с детским лагерем. Организаторов лагеря обвинили в том, что они якобы набрали вожатыми бывших оккупантов, которые воевали против Украины, и установили чуть ли не тюремные порядки для детей.

Об этом сообщили российские медиа.

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Вожатые-оккупанты

В России родителей подростков напугал соцсетевой скандал вокруг бесплатных военно-патриотических лагерей "Страна героев".

@zaliv_rodnoy

Мамы шокированы правилами поведения в лагере "Страна Героев", где вожатые бывшие участники СВО #лето #лагерь #россия #новости #война #украина #plq55

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Сеть таких лагерей появилась в России еще до полномасштабной войны против Украины — предположительно, для подготовки молодого поколения к необходимости воевать против "врагов РФ".

В 2025 году вокруг этих лагерей начался скандал, связанный с информацией о правилах поведения детей в этих заведениях, где вожатыми якобы назначили "героев СВО", то есть оккупантов, которые воевали против Украины.

Правда или вымысел о тюремных требованиях к детям

В соцсетях появились фотографии памятки, которая якобы адресовалась детям, находившимся в лагере "Страна героев".

В этой памятке указано, что дети не должны:

  • провоцировать "героя";
  • подкрадываться к вожатому со спины;
  • ховать руки, пугая чем-то бывшего оккупанта;
  • говорить "по-иностранному";
  • носить желтые и синие вещи;
  • спорить с вожатым-ветераном;
  • жаловаться на что-либо.

Кроме того, в сети появилось фото с объявлением, в котором было сказано, что отныне вожатые не могут мыть детей ниже пояса.

Все эти сообщения напугали родителей подростков, которые поехали или должны были поехать в лагеря "Страна героев", они начали требовать объяснений от организаторов.

Те заявили, что все эти памятки и объявления являются фейком, но, судя по реакции родителей, они склонны доверять такому объяснению.

Напомним, мы ранее писали о том, что российская пропаганда сама постоянно прибегает к фейкам — так, например, из белоруски Ани из Калифорнии она сделала россиянку Катю, которая недовольна жизнью в Нью-Йорке и хочет домой в Россию.

Добавим, мы сообщали о том, что российские выдумки опровергал даже министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

скандал дети оккупанты родители Россия
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
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