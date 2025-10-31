Знущання над дітьми в РФ - російський педагог бив дітей у військово-спортивному центрі

В РФ керівник військово-спортивного центру бив дітей
У Російській Федерації керівник військово-спортивного центру систематично бив дітей, знущався над ними. Суд відправив його до колонії.
Про це повідомили російські медіа.
Знущання над дітьми в Росії
В Росії положення неповнолітніх громадян є особливо вразливих.
Дітей там часто принижують, б’ють, знущаються над ними.
У одному із найбільших міст азійської частини РФ, Новосибірську, за це засудили керівника військово-спортивного центру.
"Ліберал", який бив дітей
Суд встановив, що протягом кількох років керівник військово-спортивного центру "Альфа" Даніл Шарган постійно бив дітей по голові та тулубу.
Одного із хлопчиків він побив під час "польового виходу", заявивши, що дитина просто сама вдарилася до дерево.
Шарган в 2025 році був кандидатом у міську раду Новосибірська від Ліберально-демократичної партії Росії, при цьому він заявляв, що "росіяни обирають нормальних кандидатів, які усіх лібералів пошлють н…й". У підсумку сам "ліберал" Даніл Шарган вибори програв і в міську раду не потрапив.
А тепер ще й отримав три роки позбавлення волі за побиття неповнолітніх.
