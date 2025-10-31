Знущання над дітьми в РФ - російський педагог бив дітей у військово-спортивному центрі

Засуджений за побиття дітей росіянин. Фото: росЗМІ

У Російській Федерації керівник військово-спортивного центру систематично бив дітей, знущався над ними. Суд відправив його до колонії.

Про це повідомили російські медіа.

Знущання над дітьми в Росії

В Росії положення неповнолітніх громадян є особливо вразливих.

Дітей там часто принижують, б’ють, знущаються над ними.

У одному із найбільших міст азійської частини РФ, Новосибірську, за це засудили керівника військово-спортивного центру.

"Ліберал", який бив дітей

Суд встановив, що протягом кількох років керівник військово-спортивного центру "Альфа" Даніл Шарган постійно бив дітей по голові та тулубу.

Одного із хлопчиків він побив під час "польового виходу", заявивши, що дитина просто сама вдарилася до дерево.

Шарган в 2025 році був кандидатом у міську раду Новосибірська від Ліберально-демократичної партії Росії, при цьому він заявляв, що "росіяни обирають нормальних кандидатів, які усіх лібералів пошлють н…й". У підсумку сам "ліберал" Даніл Шарган вибори програв і в міську раду не потрапив.

А тепер ще й отримав три роки позбавлення волі за побиття неповнолітніх.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що в Росії у дитячому таборі зґвалтували школяра.

Додамо, ми повідомляли про те, що росіяни формують мобілізаційний резерв серед неповнолітніх на тимчасово окупованих територіях Луганщини.