У РПЦ заборонили вірити в Діда Мороза — відповідь священника

У Росії священники закликали не сприймати Діда Мороза як реальну надприродну істоту. Протоієрей Федір Бородін заявив, що для вірян неприйнятно щиро вірити в Діда Мороза, як у чарівника з магічними здібностями.

Про це повідомляють росЗМІ.

В Росії застерігають від віри у Діда Мороза

За його словами, образ цього новорічного персонажа може бути цілком безпечним для дітей, якщо батьки подають його виключно як казкову фігуру, що приносить подарунки, без жодного сакрального чи повчального підтексту.

Священник зазначив, що ставитися до Діда Мороза як до героя казки або мультфільму – цілком нормально. Водночас віра в нього як у реального чарівника з особливою силою суперечить християнським уявленням. Бородін наголосив, що звернення до такого персонажа як до надприродної сили фактично перетворює його на язичницький образ, що в церковній традиції вважається неприйнятним.

За його словами, допустимим є лише сприйняття Діда Мороза як вигаданого героя дитячої літератури.

Нагадаємо, священники РПЦ нещодавно розкритикували вчених та інтелігенцію за те, що вони розповсюджують науковці праці. Мовляв, усі біди у світі саме через них.

Також кремлівський диктатор Володимир Путін погодив виділення мільйонів рублів на розробку комп'ютерної гри про РПЦ.