В РПЦ запретили верить в Деда Мороза — ответ священника

В России священники призвали не воспринимать Деда Мороза как реальное сверхъестественное существо. Протоиерей Федор Бородин заявил, что для верующих людей неприемлемо искренне верить в Деда Мороза, как в волшебника с магическими способностями.

В России предостерегают от веры в Деда Мороза

По его словам, образ этого новогоднего персонажа может быть вполне безопасным для детей, если родители подают его исключительно как сказочную фигуру, приносящую подарки, без всякого сакрального или поучительного подтекста.

Священник отметил, что относиться к Деду Морозу как к герою сказки или мультфильма — вполне нормально. В то же время вера в него как в реального волшебника с особой силой противоречит христианским представлениям. Бородин подчеркнул, что обращение к такому персонажу как к сверхъестественной силе фактически превращает его в языческий образ, что в церковной традиции считается неприемлемым.

По его словам, допустимым является лишь восприятие Деда Мороза как вымышленного героя детской литературы.

Напомним, священники РПЦ недавно раскритиковали ученых и интеллигенцию за то, что они распространяют научные труды. Мол, все беды в мире именно из-за них.

Также кремлевский диктатор Владимир Путин согласовал выделение миллионов рублей на разработку компьютерной игры о РПЦ.