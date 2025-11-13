Россия разрабатывает игру Лестница в небо о духовных ценностях и РПЦ за 20 млн рублей

Кадр из видеоигры, которую разрабатывают россияне. Фото: скриншот

Российский президентский фонд культурных инициатив профинансировал разработку новой пропагандистской видеоигры о православной вере "Лестница в небо", выделив на ее создание 19,99 млн рублей. В документации проекта указано, что игра посвящена "продвижению духовно-нравственных ценностей", а центральным элементом замысла является образ "Русской православной церкви как жизнетворческой силы, объединяющей Россию и помогающей творить добро".

Об этом сообщают росСМИ.

Реклама

Читайте также:

В России потратят миллионы на разработку игры о церкви

Сюжет построен вокруг подростка, который переживает кризис и якобы находит выход через осознание ответственности за свой город и страну. Локация игры базируется на образе Вологодской области.

Разработчики утверждают, что проект должен "побудить игрока к саморефлексии, формировать чувство единства, стремление к духовному росту и дружбе". По замыслу, игра должна влиять именно на подростковую аудиторию.

Создание "Лестницы в небо" осуществляет компания "Хорошие игры", основанная в 2025 году. Примечательно, что студия не имеет других известных разработок и позиционирует себя как начинающая на рынке, но она уже получила финансирование от Путина. На своем сайте компания описывает главный продукт как однопользовательскую RPG в стиле point-and-click на движке Unity и публикует несколько рендеров будущей игры. Полная сметная стоимость проекта оценивается в 29 млн рублей.

Несмотря на попытки российских властей позиционировать РПЦ как центр "духовности", есть ряд доказательств, как на самом деле религия является инструментом для пропаганды войны.

Напомним, журналисты Reuters исследовали, как Россия использует священнослужителей в Молдове для пропаганды и распространения фейков.

Кроме того, священники РПЦ раскритиковали ученых и ученых. Мол, все беды на свете из-за них.