Україна
Хроніки У Росії витратять мільйони на розробку відеогри про РПЦ

У Росії витратять мільйони на розробку відеогри про РПЦ

Ua ru
Дата публікації: 13 листопада 2025 23:54
Оновлено: 21:13
Росія розробляє гру Сходи в небо про духовні цінності та РПЦ за 20 млн рублів
Кадр з відеогри, яку розробляють росіяни. Фото: скриншот

Російський президентський фонд культурних ініціатив профінансував розробку нової пропагандистської відеогри про православну віру "Сходи в небо", виділивши на її створення 19,99 млн рублів. У документації проєкту зазначено, що гра присвячена "просуванню духовно-моральних цінностей", а центральним елементом задуму є образ "Російської православної церкви як життєтворчої сили, що об’єднує Росію і допомагає творити добро".

Про це повідомляють росЗМІ. 

Читайте також:

Сюжет побудовано навколо підлітка, який переживає кризу та нібито знаходить вихід через усвідомлення відповідальності за своє місто та країну. Локація гри базується на образі Вологодської області.

Розробники стверджують, що проєкт має "спонукати гравця до саморефлексії, формувати почуття єдності, прагнення до духовного зростання і дружби". За задумом, гра повинна впливати саме на підліткову аудиторію.

Створення "Сходів в небо" здійснює компанія "Хороші ігри", заснована у 2025 році. Примітно, що студія не має інших відомих розробок і позиціонує себе як початківця на ринку, але вона уже отримала фінансування від Путіна. На своєму сайті компанія описує головний продукт як однокористувацьку RPG у стилі point-and-click на рушії Unity та публікує кілька рендерів майбутньої гри. Повна кошторисна вартість проєкту оцінюється у 29 млн рублів. 

Попри спроби російської влади позиціювати РПЦ як центр "духовності", є низка доказів, як насправді релігія є інструментом для пропаганди війни.

Нагадаємо, журналісти Reuters дослідили, як Росія використовує священнослужителів у Молдові для пропаганди та поширення фейків.  

Окрім того, священники РПЦ розкритикували науковців та вчених. Мовляв, усі біди на світі через них.

релігія пропаганда відеоігри РПЦ Росія
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
