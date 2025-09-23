Піп з РПЦ стріляє з пістолета. Ілюстративне фото: росЗМІ

Дарвін та інші біологи та економісти вірять в науку і не вірять в бога, тому всі проблеми на землі через них. У РПЦ заявили, що всі біди трапляються саме через освічених людей, тому що вони відмовляються "вклонитись богові" і розповсюджують свої "безбожні теорії" у світ.

Критику на вчених та інтелігенцію у свої' черговій проповіді висловив протоієрей РПЦ Андрій Ткачов, повідомляють росЗМІ.

Чому у РПЦ незадоволені розумними людьми

Ткачов, що народився у Львові та має підозру від СБУ за свою антиукраїнську діяльність, зазначив у проповіді, що вчені "вірять у математику, а божу мудрість розуміти не хочуть".

"Біда прийшла від таких, як Чарльз Дарвін, від таких, як там інші всякі біологи, "болтологи", всякі там економісти. Адам Сміт, там Дунс Скот", — сказав російський піп.

За словами Ткачова, освічені люди "наситили весь світ теоріями" про те, що людина може жити без бога, і що "головне в людині — це економіка і тілесне здоров'я".

Священник зазначив, що серед учених є й віряни, однак "в академіях наук — у Російській академії наук, у Всесвітній академії наук, у Французькій академії більшість із них становлять безбожники".

Ткачов підкреслив, що ці люди "вірять у математику, а в Ісуса Христа не¦вірять".

"Тому якщо ум твій відмовляється богові вклонитися, то найкраще в тобі стало джерелом гордості й загибелі", — підсумував він.

