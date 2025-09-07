Відео
Головна Хроніки РПЦ пішла війною на давно померлого письменника за текст

РПЦ пішла війною на давно померлого письменника за текст

Ua ru
Дата публікації: 7 вересня 2025 23:14
Російська церква проти літератури - парафія РПЦ виступає проти Венедикта Єрофеєва
Попи, які виступили проти Венедикта Єрофеєва. Фото: росЗМІ

Владимирська єпархія РПЦ виступила проти відомої поеми "Москва — Петушки", де йдеться про алкоголь в житті росіян. Церковники заявили, що російські громадяни — світлі люди, які не живуть думками про алкоголь, хоча статистика говорить протилежне.

Про це повідомили російські медіа.

Читайте також:

Церква проти "Москва — Петушки"

Російська православна церква образилася на письменника Венедикта Єрофеєва.

Владимирська єпархія РПЦ виступила проти творів цього письменника, який помер ще 1990 року.

Церковників обурив відомий текст Єрофеєва, його поема "Москва — Петушки".

Місто Петушки якраз і розташоване у Владимирській області.

У РПЦ думають, що росіяни не п’ють. Статистика говорить протилежне

Представники Російської православної церкви заявили, що поема несе "деструктивний заряд, згубний для особи та суспільства".

Крім того, заявили у РПЦ, тексти Єрофєєва "спотворюють національну ідентичність, світлий образ російської людини, зводячи його до примітивного, убогого стану, головною характеристикою якого є перманентне алкогольне сп'яніння".

Очевидно, церковні діячі не в курсі статистики, яка говорить про те, що в Росії близько 2 мільйонів громадян мають підтверджений діагноз "алкоголізм" (80% з яких потрібне лікування), а фактично алкоголіків у Російській Федерації значно більше. А продаж міцного алкоголю в РФ 2024 року досяг рекордних показників.

Крім того, понад 60% усіх злочинів в Росії відбуваються під впливом алкоголю.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що відомого російського письменника-емігранта Бориса Акуніна визнали в Росії екстремістом та терористом.

Додамо, ми повідомляли про те, що в Росії поета заарештували за його творчість, за один вірш, в якому силовики побачили заклик до суїциду.

алкоголь церква росіяни РПЦ Росія
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
