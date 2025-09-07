Російська церква проти літератури - парафія РПЦ виступає проти Венедикта Єрофеєва

РПЦ пішла війною на давно померлого письменника за текст
Владимирська єпархія РПЦ виступила проти відомої поеми "Москва — Петушки", де йдеться про алкоголь в житті росіян. Церковники заявили, що російські громадяни — світлі люди, які не живуть думками про алкоголь, хоча статистика говорить протилежне.
Церква проти "Москва — Петушки"
Російська православна церква образилася на письменника Венедикта Єрофеєва.
Владимирська єпархія РПЦ виступила проти творів цього письменника, який помер ще 1990 року.
Церковників обурив відомий текст Єрофеєва, його поема "Москва — Петушки".
Місто Петушки якраз і розташоване у Владимирській області.
У РПЦ думають, що росіяни не п’ють. Статистика говорить протилежне
Представники Російської православної церкви заявили, що поема несе "деструктивний заряд, згубний для особи та суспільства".
Крім того, заявили у РПЦ, тексти Єрофєєва "спотворюють національну ідентичність, світлий образ російської людини, зводячи його до примітивного, убогого стану, головною характеристикою якого є перманентне алкогольне сп'яніння".
Очевидно, церковні діячі не в курсі статистики, яка говорить про те, що в Росії близько 2 мільйонів громадян мають підтверджений діагноз "алкоголізм" (80% з яких потрібне лікування), а фактично алкоголіків у Російській Федерації значно більше. А продаж міцного алкоголю в РФ 2024 року досяг рекордних показників.
Крім того, понад 60% усіх злочинів в Росії відбуваються під впливом алкоголю.
