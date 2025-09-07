Видео
РПЦ пошла войной на давно умершего писателя за текст

РПЦ пошла войной на давно умершего писателя за текст

Ua ru
Дата публикации 7 сентября 2025 23:14
Русская церковь против литературы - приход РПЦ выступает против Венедикта Ерофеева
Попы, выступившие против Венедикта Ерофеева. Фото: росСМИ

Владимирская епархия РПЦ выступила против известной поэмы "Москва — Петушки", где говорится об алкоголе в жизни россиян. Церковники заявили, что российские граждане — светлые люди, которые не живут мыслями об алкоголе, хотя статистика говорит обратное.

Об этом сообщили российские медиа.

Церковь против "Москва — Петушки"

Русская православная церковь обиделась на писателя Венедикта Ерофеева.

Владимирская епархия РПЦ выступила против произведений этого писателя, который умер еще в 1990 году.

Церковников возмутил известный текст Ерофеева, его поэма "Москва — Петушки".

Город Петушки как раз и расположен во Владимирской области.

В РПЦ думают, что россияне не пьют. Статистика говорит обратное

Представители Русской православной церкви заявили, что поэма несет "деструктивный заряд, губительный для личности и общества".

Кроме того, заявили в РПЦ, тексты Ерофеева "искажают национальную идентичность, светлый образ русского человека, сводя его к примитивному, убогому состоянию, главной характеристикой которого является перманентное алкогольное опьянение".

Очевидно, церковные деятели не в курсе статистики, которая говорит о том, что в России около 2 миллионов граждан имеют подтвержденный диагноз "алкоголизм" (80% из которых требуется лечение), а фактически алкоголиков в Российской Федерации значительно больше. А продажа крепкого алкоголя в РФ в 2024 году достигла рекордных показателей.

Кроме того, более 60% всех преступлений в России совершаются под воздействием алкоголя.

Напомним, мы ранее писали о том, что известного российского писателя-эмигранта Бориса Акунина признали в России экстремистом и террористом.

Добавим, мы сообщали о том, что в России поэта арестовали за его творчество, за одно стихотворение, в котором силовики увидели призыв к суициду.

алкоголь церковь россияне РПЦ Россия
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
