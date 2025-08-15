В РПЦ заявляють, що через неслухняність дружин їхні чоловіки починають пити

Голова РПЦ Кирило. Ілюстративне фото: росЗМІ

В РПЦ вигадали нову причину, за якої російські чоловіки впадають в алкогольну залежність. У всьому, як завжди в московській церкві, винні жінки.

Про це пишуть росЗМІ.

Реклама

Читайте також:

Як в РПЦ виправдовують пияцтво російських чоловіків

Настоятель Введенського храму в Каширах Валерій Сосковец у своїй промові заявив, що чоловіки починають пити, якщо дружини їх не слухаються, а це є "неприродно".

"А як ти хотіла? Чоловік так влаштований Богом, що він має бути головою сім'ї. В іншій ситуації він перебуває у стані постійного стресу. Дуже часто таке життя чоловік починає заливати алкоголем", — каже піп.

Він закликав жінок, які не хочуть слухатися своїх чоловіків і визнавати їх головними у родині, просто не виходити заміж.

Раніше повідомлялося, що скандальний протоієрей Андрій Ткачов заявив, що жінка є не більш ніж тінню чоловіка. Тому жінки не повинні мріяти про заробляння грошей чи будування кар’єри.

Також ми інформували, що у РПЦ Московії знайшли дивний спосіб боротися з ударами дронів ЗСУ. Пропонується по-особливому бити в церковні дзвони.