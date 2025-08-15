Видео
Попы РФ обвинили жен в пьянстве своих мужей — какая причина

Попы РФ обвинили жен в пьянстве своих мужей — какая причина

Дата публикации 15 августа 2025 06:57
В РПЦ заявляют, что из-за непослушания жен их мужья начинают пить
Глава РПЦ Кирилл. Иллюстративное фото: росСМИ

В РПЦ придумали новую причину, по которой российские мужчины впадают в алкогольную зависимость. Во всем, как всегда в московской церкви, виноваты женщины.

Об этом пишут росСМИ.

Настоятель Введенского храма в Каширах Валерий Сосковец в своей речи заявил, что мужчины начинают пить, если жены их не слушаются, а это "неестественно".

"А как ты хотела? Мужчина так устроен Богом, что он должен быть главой семьи. В другой ситуации он находится в состоянии постоянного стресса. Очень часто такую жизнь мужчина начинает заливать алкоголем", — говорит поп.

Он призвал женщин, которые не хотят слушаться своих мужей и признавать их главными в семье, просто не выходить замуж.

Ранее сообщалось, что скандальный протоиерей Андрей Ткачев заявил, что женщина является не более чем тенью мужчины. Поэтому женщины не должны мечтать о зарабатывании денег или построении карьеры.

Также мы информировали, что в РПЦ Московии нашли странный способ бороться с ударами дронов ВСУ. Предлагается по-особенному бить в церковные колокола.

алкоголь церковь семья женщины РПЦ мужчины
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
