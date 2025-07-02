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Російський піп заявив, що жінки — не люди

Ua ru
Дата публікації: 2 липня 2025 06:02
Сексизм в Росії - священник РПЦ заявив, що жінка є лише тінню чоловіка
Протоієрей РПЦ Андрій Ткачов. Фото: росЗМІ

Священик Російської православної церкви Андрій Ткачов заявив, що жінка є не більш ніж тінню чоловіка. Тому жінки не повинні мріяти про заробляння грошей чи будування кар’єри, а мають лише вийти заміж і допомагати своїм чоловікам.

Про це написали російські медіа.

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РПЦ проти жінок

Російська православна церква знову відзначилася скандальною сексистською заявою одного із своїх представників.

Цим представником став відомий резонансними коментарями протоієрей Андрій Ткачов.

Цей уродженець українського міста Львів зробив різку заяву на адресу усіх жінок.

Жінки не люди, кар’єра їм не потрібна

За словами Ткачова, людьми можуть вважатися лише чоловіки, тоді як жінки — це лише тінь чоловіків.

Протоієрей заявив, що сучасні жінки дуже багато вимагають — зокрема, хочуть будувати кар’єру та заробляти багато грошей.

На думку російського попа, жінки мають бути не більше ніж помічницями своїх чоловіків, тобто їхнє головне завдання — не стати самодостатньою особистістю, а вийти заміж і обслуговувати чоловіка.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що інший священик з РФ розбещував хлопчиків, які були вихованцями його обителі.

Додамо, ми повідомляли про те, що ще один піп із РПЦ заявив, мовляв, дуже радий посилати людей на смерть.

сексизм жінки священики РПЦ Росія
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
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