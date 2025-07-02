Сексизм в России - священник РПЦ заявил, что женщина является лишь тенью мужчины

Протоиерей РПЦ Андрей Ткачев. Фото: росСМИ

Священник Русской православной церкви Андрей Ткачев заявил, что женщина является не более чем тенью мужчины. Поэтому женщины не должны мечтать о зарабатывании денег или построении карьеры, а должны только выйти замуж и помогать своим мужьям.

Об этом написали российские медиа.

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Русская православная церковь снова отличилась скандальным сексистским заявлением одного из своих представителей.

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Этим представителем стал известный резонансными комментариями протоиерей Андрей Ткачев.

Этот уроженец украинского города Львов сделал резкое заявление в адрес всех женщин.

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Женщины не люди, карьера им не нужна

По словам Ткачева, людьми могут считаться только мужчины, тогда как женщины — это лишь тень мужчин.

Протоиерей заявил, что современные женщины очень много требуют — в частности, хотят строить карьеру и зарабатывать много денег.

По мнению российского попа, женщины должны быть не более чем помощницами своих мужчин, то есть их главная задача — не стать самодостаточной личностью, а выйти замуж и обслуживать мужчину.

Напомним, мы ранее писали о том, что другой священник из РФ развращал мальчиков, которые были воспитанниками его обители.

Добавим, мы сообщали о том, что еще один поп из РПЦ заявил, мол, очень рад посылать людей на смерть.