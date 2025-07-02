Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихологияСпортМедцентрВкусШоу-бизнес 1НедвижимостьКиноШоу-бизнесВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоТехнологииПраздникиЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Хроники Российский поп заявил, что женщины — не люди

Российский поп заявил, что женщины — не люди

Ua ru
Дата публикации 2 июля 2025 06:02
Сексизм в России - священник РПЦ заявил, что женщина является лишь тенью мужчины
Протоиерей РПЦ Андрей Ткачев. Фото: росСМИ

Священник Русской православной церкви Андрей Ткачев заявил, что женщина является не более чем тенью мужчины. Поэтому женщины не должны мечтать о зарабатывании денег или построении карьеры, а должны только выйти замуж и помогать своим мужьям.

Об этом написали российские медиа.

Реклама
Читайте также:

РПЦ против женщин

Русская православная церковь снова отличилась скандальным сексистским заявлением одного из своих представителей.

Реклама

Этим представителем стал известный резонансными комментариями протоиерей Андрей Ткачев.

Этот уроженец украинского города Львов сделал резкое заявление в адрес всех женщин.

Реклама

Женщины не люди, карьера им не нужна

По словам Ткачева, людьми могут считаться только мужчины, тогда как женщины — это лишь тень мужчин.

Протоиерей заявил, что современные женщины очень много требуют — в частности, хотят строить карьеру и зарабатывать много денег.

По мнению российского попа, женщины должны быть не более чем помощницами своих мужчин, то есть их главная задача — не стать самодостаточной личностью, а выйти замуж и обслуживать мужчину.

Напомним, мы ранее писали о том, что другой священник из РФ развращал мальчиков, которые были воспитанниками его обители.

Добавим, мы сообщали о том, что еще один поп из РПЦ заявил, мол, очень рад посылать людей на смерть.

сексизм женщины священники РПЦ Россия
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации